Поляки не пропускают военные и гуманитарные грузы: водители из Украины рассказали о блокаде границы

Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. У дальнобойщиков из Украины заканчивается еда и горючее, водители вынуждены выживать в ужасающих условиях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Украинские водители говорят — беда сплотила их и заставила делиться друг с другом и горючим, и продовольствием, и одеждой. Дальнобойщики благодарят волонтеров, потому что если бы не они, было бы хуже.

В очереди приходится стоять по неделе-две. Нет исключений для тех, кто везет опасный, гуманитарный груз или скоропортящийся груз — их польские забастовщики не пропускают без очереди. Хотя сначала блокады обещали не задерживать.

Блокада границы

Григорий везет гуманитарную помощь, однако попытка пересечь границу окончилась неудачей. Ждет уже пятый день.

"Польская полиция меня привела туда, но забастовщики не пропустили", — говорит водитель Григорий Билык.

Он говорит, что везет зимние куртки для Нацгвардии, однако поляки заявили, что такое может подождать.

Водитель Олег Семенюк жил на парковке две недели. Он говорит очень радуется, что наконец-то пересек границу. И даже если подходит очередь выезда, груз транспортная полиция еще долгое время проверяет.

Дальнобойщик Анатолий Черкашин говорит, что спешит домой, потому что его сын-военный вернулся с фронта в отпуск, однако на границе, мимо бастующих, его задержала еще и транспортная полиция.

Границу польские протестующие блокируют уже месяц. Не проездные для фур – Ягодин на Волыни, и три пункта пропуска на Львовщине – Краковец, Шегини и Рава-Русская. И хотя забастовщиков немного, говорят водители – по четверо-пятеро, их охраняет полиция. Главное требование протестующих – вернуть украинским водителям спецразрешения на въезд в Европу, которые Еврокомиссия отменила в начале полномасштабного вторжения.

Заблокированные грузовики

Украинское министерство инфраструктуры уже выполнило одно из требований польских забастовщиков — открыло пункт пропуска Угринов для пустых фур. Но этого недостаточно - заявили польские перевозчики. И блокаду не сняли. Поэтому украинские водители и день Святого Николая, и свои дни рождения празднуют прямо среди поля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Неделями живут на парковке или в поле! Один день из жизни дальнобойщиков на границе

Напомним, в Варшаве украинские водители и волонтеры проведут мирную акцию возле Сейма из-за блокады границы.

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