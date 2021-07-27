Ползучая опасность: что делать, если встречи со змеей избежать не удалось

Ползучая опасность: что делать, если встречи со змеей избежать не удалось

Сыворотки против яда гадюки в Украине нет.

Двух детей за один день укусили змеи на Львовщине. 10-летняя девочка и 16-летний парень в реанимации в областном центре. Пострадали от гадюки карпатской. А сыворотки от ее яда в больницах нет.

О том, как выхаживают таких пациентов и что надо делать в первую очередь, если встречи со змеей избежать не удалось — 27 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Десятилетняя Вероника с мамой шли в лес за малиной. Девочка была в резиновых сапожках, но из-за жары в них было тяжело, поэтому, идя позади мамы, разулась и уже через мгновение увидела змею.

Девочка не сразу поняла, что змея ее укусила.

"Я сначала не почувствовала, что она укусила, а потом начало печь. Когда она укусила, еще лежала скрученная, а потом поползла в траву", — вспоминает пациентка Вероника Кльоба.

По словам мамы Светланы, девочку на "скорой" доставили в больницу во Львове. Женщина признается, что было очень страшно.

"Место укуса на 3-м пальце. Это не был массивный укус, но отек и синюшность усилились до голеностопного сустава", — отмечает врач.

На соседней кровати 16-летний Иван. Он наткнулся на змею на поле.

"Молотили себе пшеницу, он на стерне говорил, что видел — его что-то укусило. Пока нога еще немного синяя, немного опухшая, будем капать, пока не станет нормально", — рассказывает мама пациента Ольга Мытка.

У обоих детей довольно легкое течение — говорит врач, ведь раны на ногах. И сами пресмыкающиеся были не большие, поэтому впрыснули не много яда.

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"Когда это уже на верхних конечностях, это чревато тем, что этот отек может подняться вверх, на шею и может осложнить течение", — объясняет врач-анестезиолог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Тарас Борачок.

Состояние детей стабильное, они получают симптоматическое лечение — интоксикационную и противоотечную терапию. Сыворотки против яда гадюки в Украине нет.

"Чем характерен укус змеи и чем характеризуется яд — он имеет высокую склонность к образованию тромбов, то есть тромбированию сосудов", — отмечает врач.

Новости Украины: во Львовской области змея укусила двоих детей, они - в реанимации

В реанимации дети пробудут с неделю говорит врач и сразу дает советы — что делать, если вас укусила змея:

снять верхнюю одежду;

снять обувь;

мобилизовать конечность, то есть ею не нужно двигать;

по возможности место укуса просто обработать антисептиком

при возможности положить лед и как можно скорее ехать в больницу или вызвать "скорую".

Сама змея никогда не нападет и не будет догонять — говорят специалисты. При встрече просто надо обойти и не трогать пресмыкающееся. А в лесу или поле пристально смотреть под ноги.

"Особенно, если идем по высокой траве, где не видно поверхности почвы. В таких случаях желательно иметь какую-то палку и разворачивать перед собой траву. Желательно иметь плотную обувь, надетые штаны. Тогда мы, конечно, минимизируем такой риск", — говорит доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Остап Решетило.

Яд гадюки не смертелен — говорит зоолог. Но летальные случаи случаются — обычно из-за того, что люди вовремя не обращаются за помощью и пренебрегают лечением.

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