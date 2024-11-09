"Помню, как дважды в день варила по 20 литров борща": история украинки, которая открыла ресторан в Германии

Наталья Сергиенко переехала в Германию 11 лет назад. Она родилась в Сумской области, но также жила в Харькове до переезда в ЕС. Недавно она с семьей открыла во Франкфурте ресторан «Мавка». Германия - не самая простая страна для ведения собственного дела, но украинка стремилась воплотить свою мечту. Ее бизнес - хороший пример того, как женщины интегрируются в немецкое общество.

В интервью для ТСН.ua она рассказала о вкусах немцев, их открытости к экспериментам и реакции украинцев на появление заведения.

"Немцы любят борщ и выпечку"

Часто украинцы взволнованы количеством бюрократических процедур в Германии. Каков был ваш опыт?

Я не ожидала, что будет так сложно, хотя я готова к разным вызовам. Когда я переехала в Германию, у меня, скажем, не было временной защиты (известный как параграф 24 — ред.), поэтому я думала, что будет легче. Сейчас для регистрации нужно было показать деньги на счету, собрать кучу документов. Я думала, что мой опыт подготовил меня к немецкой бюрократии, но нет (смеется – ред.). Мне многие говорили, что в Украине все быстро можно сделать через «Действие». Здесь, если вы открываете небольшой бизнес, вы можете управиться за 15 минут. Но если речь идет о ресторане с продажей алкоголя, нужна лицензия. Проблема даже не в самих документах, а в том, как их собрать. Сейчас Германия переходит от бумажной бюрократии к цифровизации. Частично доступны цифровые решения, так что вы можете зарегистрироваться онлайн. Но в конце концов все равно придется послать много документов по почте.

Что еще удивило в начале основания?

Также трудно понять, как правильно брать людей на работу. Есть много нюансов. К примеру, в гастрономическом секторе вы должны зарегистрировать работников до начала фактической работы.

Кто работает с вами в команде?

Это домашний бизнес. Мы нашли это помещение после долгих поисков. Когда мы получили ключи, с семьей начали убирать и готовить помещение. Мы долго ждали карту Украины для интерьера, которую привезли из Черновцов, и хотелось, чтобы она была открыта. В конце концов, без всяких громких объявлений, у нас был почти аншлаг. Мы спонтанно решили открыться. Мы сделали историю в Instagram, купили шарики, и все произошло. С этого времени активность в социальных сетях только растет. Мы даже не заказываем рекламу. Я сама веду Instagram, пишу сообщения и фотографирую.

Карта, что делали по заказу. Фото: Ольга Консевич

Многие ли молодые посещают ресторан и как немцам украинская кухня?

Так, около 50-70% наших гостей – это молодые люди, которые находят нас в Instagram или Facebook. Около 20% наших гостей – немцы; остальные украинцы. Украинцы приезжают специально попробовать домашнюю еду.

Кстати, как вы выбирали меню?

Я выбирала по своему вкусу и старалась приготовить то, чего мне хватало после переезда в Германию. В меню нет блюд из разных уголков Украины, которые мы не умеем хорошо готовить. Мы включили только блюда, которые мы можем приготовить сами. Но меню будет расширяться, если люди этого захотят. Кстати, молодежь часто спрашивает меню и ближайшие блюда, например сырники, которые мы планируем добавить в меню.

А что любят немецкие гости?

Конечно, борщ уже знают, но пробуют и другие наши блюда (улыбается – ред.). Также немцам понравилась селедка под «шубой», которую они заказывают регулярно. Они интересуются новинками и даже пытаются прочитать названия на украинском.

Вы готовы к экспериментам, если будут запросы?

У нас даже есть специальное предложение еженедельно. Посетители голосуют в соцсетях за блюдо, которое потом можно будет попробовать в заведении.

Специальное предложение — "прихоть". Фото: Андре Пайн

Похожи ли украинская и немецкая кухни?

Есть много общего. Когда немцы, скажем, пробуют наши блюда, такие как голубцы, напоминающие им Kohlrouladen. Правда, они имеют несколько иную начинку. В капустные листья немцы обычно заворачивают только мясной фарш с приправами, не добавляя рис или гречку. И, конечно, любят наш борщ и выпечку.

"Планируем экспериментировать, особенно с западноукраинской кухней"

Почему для кафе выбрали название "Мавка"?

Я люблю зеленый цвет, поэтому «Мавка» идеально подошла по стилистике. К тому же, нужно было короткое название, которое было бы понятным на обоих языках, не ассоциировалось бы с китчем, но было бы современным. Главное, что русские этого слова не знают (смеется – ред.). Потому мы подумали, что это хороший вариант.

Самое популярное блюдо. Фото: Фото: Instagram restaurantmavka_frankfurt

Хотя вы только недавно открылись, какой опыт вы считаете самым полезным?

Мне интересно экспериментировать по меню. Скажем, потому, что некоторые жители Германии не едят свинину, мы сначала готовили борщ с говядиной. Но он мне не понравился, хотя люди говорили, что он хорош. Я решила, что не могу подавать, что мне лично не нравится. В конце концов мы поменяли рецепт на борщ с ребрами.

А какая кухня доминирует? Вы делитесь блюдами из всей Украины?

Сейчас мы включили только блюда, которые мы можем приготовить сами. К примеру, мы с мамой готовим печеночный паштет, который подаем со специями и маслом, как и дома. Мы постоянно учимся реакциям гостей и корректируем меню. Мы планируем и дальше экспериментировать, особенно с западноукраинской кухней. Я всегда пробую каждое блюдо перед тем, как подавать его гостям. Блюда на 2-3 персоны по вкусу отличаются от готовящихся на 20 литров.

Помню, как дважды в день варила по 20 литров борща, потому что все съели. Итак, нам нужно адаптировать домашние рецепты к количеству гостей.

Мы также думаем, как сделать так, чтобы наше меню не ассоциировалось с русской кухней. К примеру, мы думали добавить солянку, но оказалось, что это русское блюдо, поэтому решили ее не включать.

Несколько самых популярных блюд. Фото: Instagram restaurantmavka_frankfurt

Каковы ваши планы на будущее по развитию бизнеса?

Мы сосредоточены на том, чтобы все работало гладко. Мы постепенно узнаем, когда люди посещают заведение чаще всего, и соответственно корректируем наш график. К примеру, мы решили сделать вторник выходным, потому что у меня еще есть другая работа. Нужен стабильный доход, потому что кафе – это большой риск.

Планируете заказывать украинскую продукцию?

Да, я очень хочу, но сейчас есть некоторые трудности. К примеру, в работе с поставщиками от крупных компаний проблем нет, а вот с сельским хозяйством в Украине сейчас очень трудно вести бизнес. Мне нужен официальный счет-фактура для всех закупок, чтобы я могла отразить его в своих расходах. К сожалению, сейчас это очень сложно организовать. Поэтому мы научились использовать местные продукты, похожие на наши. Я, например, делаю пюре не на молоке, а на сливках, и оно выходит как домашнее. Хотя это тяжело, но мы находим альтернативы.

Но вы хотели бы поддержать украинский малый бизнес, например?

Так, в Полтавской области есть село, где традиционно занимаются гончарством. Очень хочу поддержать их, приобретя кувшины для заведения. Я писала им, потому что из-за войны много гончаров или на фронте, или есть определенные проблемы. Я считаю, что будет круто подать, например, компот в кувшине.

А так смотрится страничка из меню. Фото: Ольга Консевич

"Украинские женщины – это сила"

Хотели бы вы открыть заведение в Украине после войны?

Да, я думала об этом. Если я открыла украинский ресторан здесь, то в Украине должна открыть немецкий.

А в Украине осталось много родственников?

У меня в Харькове еще много друзей. Отец и сестра сейчас живут в Сумах. Моя мама в Германии. Суммы не самое безопасное место.

Что вы чувствовали, когда приняли решение уехать?

Мое решение было хорошо продуманным и взвешенным. Мне было тяжело и я только могу представить, как тяжело было моей маме, когда она была эвакуирована из Харькова в начале войны. Сложно, когда кто-то другой решает твою жизнь за тебя, а ты к этому не готов.

Как вы относитесь к жизни между двумя странами?

Может быть. Буду работать, покажу, как открывать заведения. У меня была мечта открыть ресторан, хотя я не шеф-повар, и это произошло. Я просто стремилась к своей цели и все произошло.

Украинские женщины сейчас очень активны. Они показывают пример стойкости.

Да. Украинские женщины – это сила. Они находят ресурсы в себе и двигаются вперед. Когда я начала вести свой Instagram, многие следили за мной и поддерживали меня. Даже когда мне тяжело, приходят вдохновляющие меня сообщения. Это очень мотивирует, и я действительно ощутила поддержку украинцев.

Материал подготовлен при участии CFI, Французского агентства по развитию медиа, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Автор: Ольга Консевич