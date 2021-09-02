"Помочь Украине прекратить войну": Ермак рассказал о возможном участии США в переговорах "нормандского формата"

Переговоры могут произойти, если на это будет согласование всех сторон.

США готовы участвовать в переговорах, чтобы помочь Украине завершить войну на Донбассе.

Об этом 2 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сейчас находится в США, куда с рабочим визитом полетел глава государства Владимир Зеленский.

"Все переговоры — они могут произойти, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы — и они подтвердили это — участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно систему устойчивой безопасности для нашей страны", — сказал Ермак, отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам в "нормандском формате", в котором участвуют Украина, Россия, Германия и Франция.

Ермак уточнил, что "замена минского формата или отказ от минского формата - это вопрос не рассматривался" во время рабочего визита украинской делегации в США.

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский наконец встретился с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжались два часа вместо запланированных 45 минут. Для сравнения, встреча Байдена с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом длилась 40 минут, что в условиях афганского кризиса Тель-Авив назвал настоящим успехом.

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