"Помогаем пехоте": как артиллеристы "минусуют" врага на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении не прекращаются штурмы оккупантов. В течение месяцев яростных боев россияне смогли проломить оборону города, задавив ее количеством путинской армии. Чтобы сохранить людей – Вооруженным силам пришлось отойти, занимая новые рубежи обороны. И на них сейчас продолжаются бои.

Что происходит на одном из самых горячих участков фронта – рассказал корреспондент ТСН Иван Петричак.

Здесь постоянно раздается грохот взрывов. Так Авдеевское направление звучит с расстояния артиллерийского выстрела. Россияне работают по нашей пехоте, говорится в сюжете.

Украинская артиллерия готовится к ответу. Подавить противника должен расчет 71-й егерской бригады.

"Заряжание", — говорит командир бригады.

Командир пушки Владимир спешит. Оккупанты снова активизировались и удержится ли наша пехота – во многом зависит именно от его огневой поддержки.

"Ситуация на Авдеевском направлении сейчас сверхсложная. Оккупанты устраивают штурмы по несколько раз в день и вот задача нашей артиллерии — не допустить стрелковых боев. Из снарядов надо буквально создать занавес от оккупантов, чтобы те не смогли подойти поближе", — рассказывает корреспондент ТСН.

"Восстановлено! По скоплению работаете? Ну, скорее всего, сейчас идет штурм. Так мы сейчас работаем, чтобы… (из рации слышно: прицел-прицел: 373-373 — ред.)", — говорит командир.

Однако записывать длинные интервью сейчас – нет времени. Работа у армейцев сверхактивна. Однако за два года войны к полевым условиям и сложным задачам ребята привыкли. Война для них стала обычной обыденной работой.

"Я на своей земле, я отсюда, из Донбасса. И защищаю свою землю. Все что могу, то и делаю", – говорит наводчик.

Старенькая американская пушка 105-го калибра тоже делает свое дело.

"Очень точная. Большая снайперская винтовка", — комментирует военный.

Пушка 105-го калибра отбивает штурмы, жжет оккупантам технику, блиндажи, склады с боеприпасами. И сегодня тот случай, когда артиллеристы не только делают свою работу, но и увидят результат.

"Вот пять снарядов – результат работы – пусть Бог милует. Разнесено все вдребезги, попали в БК. Результат – афигенный! Вот работа! Спасибо ребятам", — комментирует командир пушки.

На видео, опубликованном оккупантами, видны выгоревшие дотла боеприпасы – а это означает, что по крайней мере несколько следующих дней на этом направлении будет легче, чем могло бы.

"Плюс для пехоты прежде всего! Мы помогаем только пехоте, чтобы им там было легче на передке", – объясняет командир.

Где-то наша пехота может отходить, чтобы сохранить людей, а где-то и сама пробовать идти вперед и занимать новые рубежи. Каждый этот шаг обеспечивает артиллерия. Были бы только снаряды, говорят бойцы. Пока их приходится считать, когда противник дефицита не испытывает. И именно это – давит на психику.

"Психология людей, сами понимаете – разная. Кто-то плачет, кто-то смеется. Но… Делаем дело. Ну и какие жалобы – скорее москалей погнать, какие жалобы. А так – воюется как воюется", – говорит военный ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Авдеевское направление до сих пор ГОРЯЧЕЕ: ВСУ рубят штурмы врага снарядами - РЕПОРТАЖ ТСН

Напомним, ВСУ держались 10 лет и уловками не дали россиянам устроить котел в Авдеевке.

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