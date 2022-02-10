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Помогал раскрыть свое преступление: в Буковине предпринимателя оштрафовали на 1700 грн за кражу 31 тыс. грн

Помогал раскрыть свое преступление: в Буковине предпринимателя оштрафовали на 1700 грн за кражу 31 тыс. грн

В приговоре суда не указано, вернул ли предприниматель сельскому совету 31 тыс. грн за "ремонт" моста.

В Черновицкой области предпринимателя, который взял в сельском совете 31 тыс. грн на ремонт моста, однако не выполнил никаких работ, оштрафован на 1700 грн. Суд, назначая наказание, учел искреннее покаяние подозреваемого и то, что он помогал следствию раскрывать собственное преступление.

Об этом идет речь в приговоре Путильского районного суда Черновицкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, частный предприниматель заключил с Селятинским сельским советом договор. Он обязывался до 31 декабря 2019 года, осуществить капитальный ремонт моста протяженностью 27 метров, расположенный по ул. Заречная в с. Шепот Путильского района Черновицкой области. Однако предприниматель никаких работ не выполнил, подделав соответствующий акт.

На суде подозреваемый раскаялся и просил его строго не наказывать. Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.358 и ч.1 ст.190 УК Украины и оштрафовал на 1700 грн. Мотивацией такого наказания суд указал "смягчающие обстоятельства".

"К смягчающим вину обвиняемого обстоятельств суд относит искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовных правонарушений", — говорится в приговоре суда.

Также подозреваемый должен заплатить 5884 грн за проведение экспертиз. В приговоре суда не указано, вернул ли предприниматель сельскому совету 31 тыс. грн за "ремонт" моста.

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