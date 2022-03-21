Помогают лекарствами, продуктам и готовят еду: как сплачиваются харьковчане и вместе противостоят оккупантам

Волонтеры готовят еду и помогают продуктами горожанам.

Собирают гуманитарку, готовят еду и развозят всем нуждающимся: жители Харькова собираются вместе противостоять российским оккупантам. Продукты едут в "горячие точки" города к людям, сидящим в подвалах, не имеют связи с миром из-за постоянных мощных обстрелов армии Российской Федерации.

Как война сплотила горожан – в сюжете ТСН.

Валентине Ивановне 74 года. Она харьковчанка и никуда за время бомбардировки города не уехала. В подвале без солнечного света старые и малые спасаются от русских снарядов, просто убивают и дома, и людей.

Свежие воронки в городе и почерневшие от ночного пожара многоэтажки: в этом хаосе оставшихся в городе людей спасают волонтеры. В центре волонтерской помощи Аня формирует медицинские пакеты. Собирают все – от памперсов до детского питания и редких лекарств. "Много проблем у женщин, страдающих эндокринной системой. На это есть потребность. Если инсулин содержимое зашел, то эндокинных препратов не имеет в аптеках", — рассказала волонтер Анна Вовк.

За столбом на стуле поежился пожилой мужчина. Он пришел сам в центр за продуктами. Есть дома нечего. Анатолий Петрович — кандидат наук. Университетского преподавателя спасла его студентка. Она нашла мужчину в расстрелянном городе и отвела волонтерам.

Здесь, на волонтерском складе, 24 часа в сутки кипит работа: сюда стекаются продукты, формируют продуктовые наборы и для одиноких людей, и для защитников Харькова. "Мы пытаемся делать максимально емкие пакеты. Максимально класть мясо курицы, крупу, масло. Если дети, то кладем обязательно памппрсы и детское питание", — говорит координатор волонтерского центра Александр Жиленков.

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Пакеты весом в 5-6 килограммов волонтеры на свой страх и риск под обстрелами развозят по городу нуждающимся.

Тем временем горячую еду пожилым людям, которые прячутся в подвалах, готовят в ресторанах и кафе из тех же продуктов, которые предоставляют волонтеры. "Вчера мы сделали 3600 порций горячей пищи и передали населению: либо сами доставляем, либо продаем через военных", — рассказал волонтер Александр Гончаров.

Против русского оккупанта сплотился весь город. Люди помогают военным и друг другу, несмотря на статусы и имущественное положение. Только так здесь, во фронтовом Харькове, выживают его жители.