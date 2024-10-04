"Помогите вернуть дочь!": как живет и кого проклинает старейшая роженица Украины

Дочь старейшей роженицы Украины, 13-летняя черниговчанка Анна Подвербная, несмотря на прошлые громкие скандалы и суды со своей 79-летней мамой Валентиной Подвербной, время от времени приходит навещать последнюю, хотя и живет уже около года в другой семье.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали соседи Подвербной-старшей, которые невольно становятся очевидцами этих встреч.

"Аня приходит к Валентине Григорьевне, я видела девочку неоднократно. Аня выглядит довольно аккуратно, заметно похудела. Летом был случай, когда Аня в очередной раз пришла, но что-то общение у нее с мамой, как я поняла, не сложилось. Аня пошла на улицу за той женщиной, с которой она сейчас живет, а Валентина Григорьевна вслед выбежала на улицу и начала кричать: "Помогите вернуть дочь", — рассказала одна из соседок Подвербной-старшей.

По словам женщины, время от времени в доме слышно, как Валентина Подвербная громко плачет у себя в квартире, а потом кричит.

"Знаю, что во время одного из визитов Аня рассказала своей маме, что ей хорошо в другой семье, рассказала о том, что недавно посещала зоопарк", — рассказала соседка Подвербной.

По ее словам, на днях Подвербная-старшая привлекла к себе большое внимание тем, что более 10 раз подряд на кого-то кричала в своей квартире.

"Она очень громко повторяла кому-то: "Будь ты проклята. Вы не интересуетесь, как я живу, может быть, я умерла". Сложилось такое впечатление, что в квартире она была не одна или разговаривала с кем-то по телефону. Когда она одна дома, то такого не наблюдается. Возможно, ее кто-то провоцирует разговорами о дочери ", — добавила соседка Подвербной.

Глава Чернигова Александр Ломако, осведомленный об истории Анны Подвербной, в комментарии для ТСН.ua коротко рассказал, что девушка продолжает жить в новой семье и, по его информации, у ребенка все хорошо.

Как оказалось, на днях в соцсети появилось видео, на котором одна из религиозных организаций Чернигова (вероятно, ее посещает женщина по имени Елена, которая теперь опекается Анной – Ред.) обнародовала короткое общение Ани с представительницей этой церкви.

Анна Подвербная (в центре) вместе с Еленой, которая опекается нею, отвечают на вопрос о том, за что они благодарны Богу в этом году. Скриншот с видео из соцсети.

"Я благодарю Бога за Елену. Еще благодарю Бога за операцию на глазах. Спасибо", — улыбаясь, сказала Анна Подвербная женщине, которая спросила у нее и у Елены о том, за что они благодарны Богу в этом году.

Самая старшая роженица и ее дочь: что о них известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Пидвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации сообщений в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября прошлого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

А в июне этого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, то она родила бы еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)", – рассказывала нам Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, 13 лет назад делавший Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Щемящая история: родила дома, потому что снег замел все

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя дочь старейшей роженицы Подвербной переехала в новую семью.

Читайте также: