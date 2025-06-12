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Помогут ли мигранты улучшить демографию в Украине: ученый удивил объяснением
Демограф объяснил, стоит ли в Украину приглашать мигрантов.
Демограф Александр Гладун объяснил, что мигранты не помогут решить демографические проблемы в Украине. Наоборот — это может привести к новой волне миграции среди украинцев.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Демограф объяснил, что мигранты не помогут решить демографические проблемы в Украине.
«После окончания войны определенная часть людей все же вернется из-за границы, будет демобилизация и может сложиться очень опасная ситуация, если все рабочие места будут заняты иностранцами. Это может привести к тому, что тогда начнется новая волна миграции, но уже трудовой. Поэтому в начале, пока не закончится война и не стабилизируется экономическая, демографическая, социальная ситуация, мигрантов из других стран можно привлекать на отдельные виды работ, но на определенные сроки и по контракту. И на первых порах без перспектив для предоставления гражданства», — сказал он.
Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине до 2030 года: демограф рассказал, сколько останется украинцев