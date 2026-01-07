Помощь от государства: как получить 50 000 на малыша, кому дадут 12 000 и как забрать свои "медицинские" 2000 гривен

Кто в Украине может получить помощь / © Фото из открытых источников

Реклама

В Украине в 2026 году, несмотря на войну, стартовали, обновились или продолжаются восемь социальных программ.

Сайт ТСН.ua подготовил их перечень, своеобразную «шпаргалку», в которой мы рассказываем, кто и что может получить от государства, и на какие цели эти деньги можно потратить. Также эксперт Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин проанализировал плюсы и минусы каждой новой или обновленной выплаты.

Повышаем рождаемость: 50 тысяч гривен за младенца

С 1 января при рождении первого и каждого последующего ребенка родители получают единовременно 50000 грн. Ранее было 41280 грн, но они выплачивались так: сразу 10 320 грн и помесячно по 860 грн в течение следующих 36 месяцев.

Реклама

Документы на выплату можно подать через приложение «Дія» или обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Центр предоставления админуслуг (ЦНАП) или отправить заявление по почте в орган соцзащиты (офис Минсоцполитики). Через «Дію» обращение можно оформить только в первые 30 дней после рождения ребенка, через ПФУ и т.д. — в течение 12 месяцев.

Пакет документов онлайн («Дія»):

номер медицинского заключения о рождении — выдает врач в роддоме;

квалифицированная электронная подпись (КЭП) одного из родителей для заверения заявления;

реквизиты банковского счета в формате IBAN — специальный счет для соцвыплат, открытый на имя того из родителей, кто подает заявление.

Пакет документов офлайн (ПФУ и т.д.)

заявление одного из родителей;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

реквизиты банковского счета в формате IBAN;

справка о регистрации места жительства, если у вас паспорт в форме ID-карты.

Олег Пендзин (О. П.): "Сразу отмечу: и эта выплата, и все остальные финансируются за счет зарубежных поступлений средств. Не будет средств — не ясно, за счет чего государство выполнит свои обещания. Есть вопрос о контроле за целевым использованием такой большой суммы как единовременное поступление 50 тыс. грн. Основной контроль за использованием этих средств государство возлагает на Национальную социальную сервисную службу и банки».

Реклама

Выплаты на детей: это еще не все!

После получения единовременно 50 тыс. грн, семья будет иметь ежемесячно 7000 грн на ребенка до достижения им 1 года. Также автоматически пересчитают выплаты семьям, где есть дети, рожденные в 2025 году: вместо 860 грн будут платить по 7000 грн ежемесячно, пока малышу не исполнится год.

Для семей с детьми от 1 до 3 лет заработала программа еЯсла. Ее цель — помочь родителям совмещать уход за ребенком с работой или учебой. Эта программа увеличивает предыдущие ежемесячные выплаты с 860 грн до 8000 грн (для детей с инвалидностью 12000 грн) родителям, которые оба решили вернуться к работе на полный рабочий день или на учебу.

Заявление на участие можно подать через «Дію» или через сервисные центры ПФУ. Полученные деньги имеют целевое назначение и могут быть использованы (безналично) только для оплаты услуг няни, частного детского сада, персонального ассистента (для детей с особыми потребностями).

Олег Пендзин : Замечание к программе еЯсла: мне кажется недостаточной выплата в 8000 грн. Вряд ли можно найти сертифицированную няню или частный детсад за такие деньги, нужно примерно вдвое больше. Но половина суммы от государства — тоже хорошо.

«Пакет малыша» стал больше

В 2026 году «Пакет малыша», то есть набор вещей, необходимых в первый год жизни младенца, подорожал, теперь он стоит 8451 грн (+762 грн или 10%). Выросло количество товаров, пользующихся наибольшим спросом: добавлено больше теплой одежды, пеленок и увеличен размер пледа. В пакет теперь входит практическое пособие для родителей «От рождения до года».

Подать заявление на получение «Пакета малыша» можно с 36-й недели беременности или в течение 30 календарных дней после рождения. Если родители выбрали пакет, его выдадут в роддоме сразу после рождения ребенка.

Для оформления денежной компенсации необходимы:

Реклама

- Заявление (заполняется онлайн в «Дії» или лично в органах соцзащиты/ЦНАП);

- Паспорт одного из родителей и идентификационный код;

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Справка из роддома о том, что вы не получали натуральную помощь (бэби-бокс).

Реклама

Также нужно открыть карту «Пакет малыша» в одном из уполномоченных банков. Как и раньше, средства с этой карты можно потратить только по безналу на детские товары (одежда, средства гигиены, питание) и на товары для рожениц в магазинах, которые присоединились к проекту «Пакет малыша» (перечень есть на сайте Минсоцполитики).

По данным Минсоцполитики, в 2025 году более 80% родителей выбирали именно деньги. ТСН.ua поинтересовался у двух молодых мам, которые сделали разный выбор.

Екатерина из города Корсунь-Шевченковский выбрала «Пакунок».

«Это удобно, все необходимое есть сразу, почти сто предметов, не надо тратить время на поиски, да и выбор детских вещей в нашем городе небольшой, — рассказала нам Екатерина. — Покупать все в розницу наверняка выйдет дороже, чем то, что есть в „пакете малыша“.

Реклама

Киевлянка Анна с мужем взяли деньги.

«У нас это третий ребенок, поэтому есть „наследие“ от старших, — аргументирует Анна, — Хотим приобрести то, что нам действительно необходимо, от конкретных производителей подгузников, одежды и т.д., которые не входят в стандартный набор. Пусть будет дороже, но качественнее, потому что эту программу поддерживают многие известные мировые и украинские бренды».

Олег Пендзин: «Эта программа работает давно и доказала свою эффективность. Очевидно, что увеличение ассортимента и суммы компенсации только ей на пользу. Минусов не вижу».

«Пакет школьника": На что хватит

В прошлом году стартовал пилотный проект «Пакет школьника» для многодетных и малообеспеченных семей, в 2026 году он продлен и расширен. В отличие от «Пакета малыша», это не набор товаров для обучения, а деньги на их покупку. Теперь ими могут воспользоваться родители всех первоклассников, которые начинают обучение в школах Украины независимо от формы обучения (офлайн или онлайн) и доходов семьи. Если первоклассников двое или больше, выплата начисляется на каждого ребенка в полном объеме — по 5000 грн. Для учеников за рубежом программа не действует.

Реклама

Как воспользоваться:

При оформлении первоклассника в школу надо подать заявку, ожидается, что заявки будут принимать с лета текущего года. Далее аналогично другим госпрограммам: придет оповещение в «Дії», после подтверждения заявки открывается специальная карта, на которую зачислят 5000 грн (в пилоте было 2000 грн). Деньги можно потратить только на товары со специальным кодом (книжки-тетради, канцелярия, рюкзаки, школьная форма и так далее).

Олег Пендзин: «Пока сложно сказать, насколько популярной будет эта программа. Скорее всего, ею будут пользоваться менее состоятельные семьи, хотя право имеют все, у кого есть первоклассники. Сумма в 5000 грн небольшая, например, рюкзак стоит от 1500 грн. Поэтому очевидно, что ее не хватит на все необходимое для нового школьника».

«Скрининг 40+": все на проверку здоровья

С 1 января действует новая национальная программа скрининга здоровья (массового профилактического обследования) людей в возрасте от 40 лет. На нее все, кому 40+, с 1 января могут получить 2000 грн на прохождение комплексного медицинского обследования.

Реклама

Как получить деньги:

Приглашение приходит в «Дію» автоматически на 30-й день после дня рождения, если человеку исполнилось 40 или более лет. После подтверждения участия средства зачисляются на специальную «Дія.Карту» в течение 7 дней. Деньги нельзя снять наличными или купить что-либо другое, оплата пройдет только за медицинские услуги в учреждениях (государственных, коммунальных или частных), сотрудничающих с НСЗУ — национальной службой здоровья Украины.

Что входит:

Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и оценку ментального состояния (внутреннее самочувствие). Обследование включает измерение давления, индекса массы тела (соотношение роста и веса); лабораторные анализы: общий анализ крови, проверка уровня сахара и холестерина; опрос относительно образа жизни и психологического самочувствия; консультация врача по результатам анализов для оценки рисков. По объяснению специалистов НСЗУ, пункт о ментальном состоянии включили потому, что после 40 лет, особенно в условиях длительного стресса

Реклама

Где проходить:

В любой клинике, даже частной, при условии, что она включена в перечень НСЗУ для этой программы. Если у вас нет «Дії», можно открыть банковскую карту со специальным счетом, затем обратиться в ЦНАП.

Олег Пендзин: «30 и более лет назад это называлось „профессиональный осмотр“ и проводилось на предприятиях принудительно, регулярно и бесплатно. Очевидно, что сумма в 2000 грн мизерная и скорее нужна, чтобы побудить 40-50-летних обратить внимание на свое здоровье».

«Зимняя поддержка» и другие

Программа «Зимняя поддержка» завершается, новые заявки не принимаются, дедлайн был 24 декабря 2025 года. Ею воспользовались около 18 млн украинцев, это рекордная цифра. Сейчас выплачивают по 1000 грн тем, кто подал заявки после 16 декабря 2025 года. Напомним: деньги безналичные, использовать их можно до 30 июня на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, отечественных продуктов, донаты на ВСУ.

Реклама

Программа «3000 километров по Украине» продолжается. Она позволяет украинцам получить не более четырех бесплатных путешествий суммарной протяженностью до 3000 км на внутренних маршрутах "Укрзализныци". Учитывая, что количество бесплатных билетов не более 10% от общего объема мест на рейсах, реально ею воспользоваться в непиковый период — январь, февраль, октябрь ноябрь.

Программа «Национальный кэшбек» продолжается, но из-за большого количества участников возникают временные задержки с выплатами. Напомним: это госпрограмма, где вы получаете 10% от покупки товаров украинского производства (кроме подакцизных — алкоголь, табак) на специальную карту через «Дію». Накопленные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, билеты, транспорт, спорт или задонатить на ВСУ.