Помощь от США: как повлияет отсутствие финансирования на валютный рынок Украины — представитель НБУ

Член Совета НБУ Василий Фурман выразил надежду, что Украина получит в этом году от США обещанные 11,8 миллиарда долларов.



Об этом он говорил в эфире "1+1".

Представитель Нацбанка отметил, что он слышал заявление Государственного департамента США о военной помощи, которое не будет предоставляться на уровне 2022-2023 годов.

"Я слышал эти заявления. Там речь не шла о финансах четко, там речь больше шла об оружии", — отметил Василий Фурман.

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Также он подчеркнул, что главное решение будет принято в Конгрессе США.

"Мы очень надеемся, что в этом году получим от них обещанные 11,8 миллиарда долларов", — сказал член Совета НБУ.

Василий Фурман имел в виду дополнительное финансирование на сумму 11,8 миллиарда долларов для бюджетной поддержки Украины, которое является частью запроса Байдена на дополнительное финансирование потребностей Украины в безопасности Украины на сумму 61,4 миллиарда долларов.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

Впоследствии представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пояснил, что из контекста заявления спикера Госдепа Мэтью Миллера понятно, что он имел в виду трансформацию помощи только после того, как Украина сможет самостоятельно удовлетворять свои потребности.

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