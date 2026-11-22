Визит министра развития и внешней торговли Швеции в Киев в 2025 году. Фото: facebook.com/SweMFA

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«Поддержка Украины — это не просто акт солидарности, это инвестиция в нашу собственную безопасность. Цена недостаточных действий сегодня будет гораздо выше завтра», — заявил министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса, выступая на ReBuild Ukraine Construction & Energy в Варшаве.

Министр призвал партнеров увеличивать помощь и обеспечивать ее предсказуемость: «Финансирование нужно увеличивать сейчас, а не потом. Оно должно быть долгосрочным и предсказуемым, а ответственность мы все должны нести вместе».

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Швеция наращивает гражданскую поддержку Украины даже на фоне сокращения общего бюджета международной помощи. По прогнозу, годовой объем гражданской поддержки Украины в 2026 году составит около 11 млрд шведских крон (987 млн евро). Предварительная оценка за 2025 год составляет около 9 млрд крон (808 млн евро), тогда как в 2024 году объем пособия составил 4,9 млрд крон (440 млн евро). Следовательно, за два года гражданская поддержка может возрасти более чем вдвое (военная помощь в эти суммы не входит. – Ред.)

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В октябре шведское правительство объявило пакет гражданской поддержки на 522 млн шведских крон (около 47 млн евро). Из этой суммы 271 млн. крон (24,3 млн. евро) предусмотрели для энергетики через Программу развития ООН, а 60 млн. крон (5,4 млн. евро) — для Фонда поддержки транспорта Украины. Эти средства должны помочь восстанавливать критически важные транспортные сообщения, в частности, железную дорогу и пункты пропуска на границе, от которых зависят украинский экспорт и работа экономики.

В то же время Бенджамин Дуса отметил роль предпринимательства, торговли и частных инвестиций в восстановлении Украины. Он назвал украинские предприятия, в частности в сфере цифровизации и обороны, прогрессивными и инновационными, и отметил, что европейские компании могут перенимать их опыт для усиления гражданской обороны и готовности к кризисам в Европе.

Швеция увеличила поддержку гражданских программ в Украине, подтвердил Дуса. Фото: tradefacilitation.org

ТСН.ua пообщался с министром на полях международной выставки-конференции. Этот разговор о том, как определяются приоритеты помощи, почему Швеция увеличивает поддержку Украины за счет сокращений по другим направлениям и какие возможности открываются для украинских компаний.

Чему шведский бизнес может научиться в Украине

– В выступлении вы говорили, что европейскому бизнесу есть чему научиться у украинских компаний. Можете привести пример?

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– Думаю, есть несколько направлений. Ведь, честно говоря, Россия — не только сосед Украины, но и наш злой сосед (имеется в виду соседство в Балтийском регионе. — Ред.). Речь идет о том, чтобы на практике перенимать опыт украинских компаний или шведских компаний, которые сейчас работают в Украине, — в управлении кризисами, в оборонном секторе. Например, сейчас многие украинские оборонные компании являются мировыми лидерами в технологиях беспилотников. Это один конкретный пример. Есть много сфер, в которых мы можем учиться у Украины и перенимать опыт работы в зоне войны.

Также следует сближать Швецию и Украину. Сейчас в Украине работает около 50 наших компаний. Но десятки или сотни тысяч шведских компаний пока не экспортируют в Украину, не импортируют из нее и не инвестируют в нее.

Когда я посещал Киев примерно полтора года назад, одна вещь особенно меня поразила. Обо всем плохом, что происходит в Украине, можно прочитать в газетах или увидеть на любом телеканале. Но есть и другая сторона: сейчас происходит очень много хорошего в стране, которая во многих аспектах функционирует нормально.

Думаю, шведским компаниям важно понимать: Украина — это не только линия фронта, которую они видят и читают. Это целая страна, которая действительно работает и предлагает много возможностей для бизнеса.

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– Интересно узнать вклад Швеции в Фонд поддержки транспорта Украины. Для нас сейчас очень важно сохранить работу этого сектора. Какие результаты вы ожидаете от поддержки транспортных и логистических проектов?

– Конечно, мы достаточно внимательно следим за происходящим в Украине. Откровенно и открыто обсуждаем с нашими украинскими друзьями и партнерами, где наша помощь, наша поддержка больше всего нужна. Военный сектор — это одна часть, но я отвечаю за гражданскую.

И здесь мы получили достаточно четкое понимание как из сообщений наших представителей, так и со слов украинских министров: энергетический и, конечно, транспортный секторы критически важны. Нужны ремонты, нужно покупать новые локомотивы. Это одна из главных причин, почему мы решили поддержать фонд.

Мы также с готовностью поддерживаем эту инициативу политически. Но сейчас важно, чтобы другие европейские страны не просто устраивали хорошие ужины и говорили правильные слова в речах, а действительно открыли кошельки и внесли взносы в фонд.

Как Швеция увеличивает поддержку Украины

– Мы благодарны странам Северной Европы. На мой взгляд, они, вместе с Германией, среди самых эффективных в поддержке Украины…

– Думаю, дело в том, что с самого начала полномасштабного вторжения мы ежегодно увеличивали и военную, и гражданскую поддержку. С тех пор, как я стал министром примерно два года назад, мы почти удвоили нашу гражданскую поддержку Украины. Удвоили ее.

В то же время, наш общий бюджет помощи сократился. Это значит, что мы снизили помощь по другим направлениям. Если посмотреть Африку, нашу программу помощи Африке сократили более чем на 40%.

(По данным правительства Швеции, в начальном бюджете 2026 года соответствующая статья двусторонней помощи Африке сокращена на 36% по сравнению с начальным бюджетом 2025 года — с 5,15 до 3,31 млрд шведских крон (приблизительно с 462 млн до 297 млн евро). Это не весь объем помощи. Азии сокращены на 44%, взносы в Адаптационный фонд и Фонд для наименее развитых стран — до нуля, а базовое финансирование Программы развития ООН (ПРООН) — на 92%.

– О сокращении финансирования каких стран идет речь?

– Мы полностью свернули программы помощи пяти странам. Танзания — один пример, Зимбабве — другой. Так что увеличение нашей поддержки Украины стало возможным благодаря сложным решениям по другим направлениям. И мы с готовностью поддерживаем Украину.

(Гражданская поддержка Украины составила 0,3 млрд шведских крон (около 27 млн евро) 2021 года, 2,1 млрд крон (188 млн евро) — в 2022-м, 2,7 млрд крон (242 млн евро) — 2023-го и 4,9 млрд крон — 420 млн 2025 год — около 9 млрд. крон (808 млн. евро), прогноз на 2026-й — около 11 млрд. крон (987 млн. евро).

– То есть вы перенаправили часть помощи из других программ?

– Думаю, это важный сигнал остальной Европы. Конечно, другие страны тоже нуждаются в помощи. Я еще не встречал министра из получающей помощь страны, который сказал бы, что им не нужны деньги шведских налогоплательщиков. Естественно, все они желают получать средства.

Но в случае Украины есть отличие. Украина — наш союзник и друг. И мы имеем особую обязанность помогать Украине. Не только по нравственным соображениям, но и потому, что это в наших собственных интересах. Это одна из причин, почему, на мой взгляд, страны, расположенные близко к России, больше всего помогают Украине.

– Так, как страны Балтии. Они лучше это понимают из-за своей истории отношений с Россией.

– Ведь каждый дрон, ракета или истребитель, сбиваемый Украиной, — это на один дрон, ракету или истребитель меньше, которые могут попасть в Северо-Балтийский регион.

Какую помощь могут получить общины

– Поскольку вы отвечаете за гражданские проекты, важно услышать о работе с муниципалитетами и местными общинами. Можете привести успешные примеры, в том числе помощи с диверсификацией или автоматизацией энергетических процессов?

– Мы сотрудничаем с муниципалитетами по всей Украине. Когда слышим от президента, от правительства, что сейчас в определенной сфере очень нужна помощь, мы реагируем.

Помню, господин Зеленский — кажется, когда он был в Стокгольме или на встрече высокого уровня в Брюсселе, около полутора лет назад, — сказал: нам очень нужна помощь с управлением отходами, а Швеция в этом очень сильна.

Шведский мусоровоз в Харьковской области, предоставленный в рамках программы «Усиление управления бытовыми отходами в Украине». Фото: wm4u.org.ua

Мы начали помогать Украине с проблемой управления отходами, особенно на муниципальном и региональном уровнях. Это значит направлять экспертов в украинские учреждения и муниципалитеты. Это значит обеспечивать финансирование через соответствующие механизмы. Когда получаем от Украины сигнал, что именно здесь сейчас очень нужна помощь, мы всегда среди первых, кто отзывается.

– Вы также упоминали о европейских цепях создания стоимости. Сотрудничество шведских и украинских компаний — это не только деньги, но и оборудование, люди и многие другие составляющие. Из чего бы вы начали развивать такое сотрудничество с Украиной?

– Как вы сказали, в этом вопросе много уровней. И мы стараемся помогать каждому из них. Начну с примера — и на вопросы я тоже отвечу, обещаю. Возьмем одну из самых шведских вещей, которые мы производим, — грузовик Volvo.

Чтобы создавать, по моему мнению, лучшие в мире грузовики вместе со Scania, конечно, Volvo привлекает десятки тысяч поставщиков. Цепи создания стоимости охватывают продукцию и промежуточные товары из более чем 50 стран. Швеция, конечно, мощная промышленная страна. Но, думаю, у украинских поставщиков очень много возможностей воспользоваться этим потенциалом.

Именно поэтому мы поддерживаем организации, которые могут налаживать контакты и отношения между крупными компаниями, акции которых часто торгуются на бирже, и украинскими поставщиками. Поддерживаем организации, создающие эту связь.

Также у нас есть система экспортного кредитования. Она снижает риски для шведских компаний, экспортирующих в Украину. Мы внесли в нее изменения и провели реформы, чтобы риск стал еще ниже. Сейчас мы берём на себя 95% риска, чтобы шведские компании могли экспортировать, а также создавать основу для инвестиций в Украину.

(По объяснению шведского экспортно-кредитного агентства EKN , соответствующая гарантия покрывает риск неуплаты покупателем и может охватывать до 95% гарантированных обязательств. Ущерб распределяется пропорционально между агентством и владельцем гарантии. Это не означает покрытия 95% всех рисков любой инвестиции. — Ред.)

Еще один пример — частный, без денег шведских налогоплательщиков. Мы хотели, чтобы больше шведов покупали украинские потребительские товары в наших продуктовых магазинах. Речь шла о попкорне, меде, нескольких сотнях различных товаров.

Инициативу Trade Nation Sweden Together for Ukraine представили в мае 2025 года. Фото: government.se

Это были самые большие сети — ICA, Coop, Axfood или, возможно, Lidl. Три или четыре крупнейших сети продуктовых магазинов. То есть, вероятно, около 70–80% от общего рынка потребительских товаров в продуктовой торговле.

И почти во всех магазинах этих сетей теперь есть украинская полка. Это была моя инициатива, но сами сети подключились к ней: встречались с украинскими компаниями, чтобы продавать их товары шведским потребителям.

Поэтому мы делаем все, что можем, чтобы здесь было больше украинских товаров, а в Украине больше шведских инвестиций.

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