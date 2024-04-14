Помощь Украине от США: Кулеба рассказал о судьбе "мученического" законопроекта в Конгрессе

Украинский министр не решается делать прогнозы, когда именно будет принято решение Палаты представителей США.

Законопроект о 61 миллиарде помощи от США, который до сих пор не могут принять в Конгрессе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "мученическим".

В эфире ТСН.Неделю он сообщил последние новости о судьбе этого важного для Украины документа.

“Можно смело называть этот законопроект даже не многострадальным, а “мученическим”. Должны были бы за него проголосовать”, — отметил министр.

Однако, по словам Кулебы, делать прогнозы, когда это произойдет, он не решается.

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“У нас ситуация такова. С осени прошлого года мы регулярно слышим от США — и от демократов и от республиканцев — что все будет хорошо, все будет проголосовано. Был недавно комментарий спикера Джонсона, что вот на этой неделе, но решения снова нет. Потому я уже ничего не загадываю. Могу только сказать, что президент, его офис, Кабмин, МИД, все, кто можно, работает на самых разных направлениях для того, что это решение было принято”, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, по последней информации, Палата представителей США собирается рассмотреть финансирование помощи Украине на этой неделе – с понедельника, 15 апреля. Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

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