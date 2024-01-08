Помощь Украине от США: заявление Байдена и что говорит спикер Палаты представителей о разговоре с Зеленским

Лидерам обеих партий Конгресса Соединенных Штатов удалось договориться о государственном бюджете, а значит избежать новой угрозы шатдауна, что означало бы прекращение финансирования правительства.

Об этом сообщила собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

Байден призвал республиканцев проголосовать за помощь Украине

Президент Джо Байден в воскресенье вечером поблагодарил за это лидеров демократов в обеих палатах Конгресса, а вот республиканцам напомнил о необходимости рассмотреть также его запрос о дополнительном финансировании, который содержит и продолжение помощи Украине. Впрочем, спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью каналу CBS заявил - ему так и не положили на стол соглашение по южноамериканской границе, которое по требованию республиканцев является предпосылкой для голосования за средства для Украины.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

"Уходя на рождественские каникулы, законодатели обещали не прекращать переговоры по границе. Впрочем, после праздников соглашение между республиканцами и демократами так и не появилось. По крайней мере спикер палаты представителей Майк Джонсон утверждает - его до сих пор нет", - говорит Ольга Кошеленко.

Заявление Донсона о якобы разговоре с Зеленским

Джонсон с группой республиканцев на прошлой неделе съездил на американскую границу с Мексикой, где количество нелегальных мигрантов только возросло в последние недели. Республиканцы требуют закрыть границу наглухо - это стало одним из главных их избирательных требований.

Если демократы на это не пойдут, они отказывались голосовать не только за средства для Украины, но и за бюджет Соединенных Штатов - поэтому с 19 января госучреждения вновь могли оказаться перед угрозой прекращения финансирования. Но в воскресенье лидеры конгресса таки достигли соглашения по бюджету, чтобы избежать шатдауна.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы остановить правительство и осуществить свой основной долг по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой запрос на дополнительное финансирование. Время действовать", - говорится в заявлении Байдена.

В воскресном интервью телеканалу СВЅ спикер Джонсон, который является третьим должностным лицом в стране, а значит имеет доступ ко всем данным разведки, говорит - его отношение к вопросу финансирования Украины неизменно: Путин - диктатор и он должен потерпеть поражение, но Америка прежде всего.

Майк Джонсон. Фото: Х/RepMikeJohnson

Джонсон утверждает, что в частном общении президент Владимир Зеленский сказал ему, что новое финансирование Украине нужно не позднее февраля. На уточнение ведущей, справится ли Конгресс к тому времени, четкого ответа Джонсон не дает.

"Он сказал во время встречи, а затем в интервью национальным СМИ после нашей встречи, что может получить дополнительное финансирование самое позднее в феврале. Он не нуждался в нем в декабре, как намекал Белый дом", - заявил тот.

Шаланда Янг, чиновница Белого дома, ответственная за бюджет, напомнила на прошлой неделе: в конце декабря США отправили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов, и не смогут больше ничего сделать, пока конгресс не примет новое финансирование. Какое-то время, по ее словам, Киев сможет продержаться на помощи из Европы. Но американские деньги также нужны - подчеркнула она. Уже не говоря о плохом сигнале мировой коалиции в поддержку Украины, который Соединенные Штаты посылают своим промедлением.

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