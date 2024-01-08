Помощь Украине от США: заявление Байдена и что говорит спикер Палаты представителей о разговоре с Зеленским

Корреспондентка ТСН в США рассказала о ситуации с финансированием.
Лидерам обеих партий Конгресса Соединенных Штатов удалось договориться о государственном бюджете, а значит избежать новой угрозы шатдауна, что означало бы прекращение финансирования правительства.
Об этом сообщила собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.
Байден призвал республиканцев проголосовать за помощь Украине
Президент Джо Байден в воскресенье вечером поблагодарил за это лидеров демократов в обеих палатах Конгресса, а вот республиканцам напомнил о необходимости рассмотреть также его запрос о дополнительном финансировании, который содержит и продолжение помощи Украине. Впрочем, спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью каналу CBS заявил - ему так и не положили на стол соглашение по южноамериканской границе, которое по требованию республиканцев является предпосылкой для голосования за средства для Украины.
"Уходя на рождественские каникулы, законодатели обещали не прекращать переговоры по границе. Впрочем, после праздников соглашение между республиканцами и демократами так и не появилось. По крайней мере спикер палаты представителей Майк Джонсон утверждает - его до сих пор нет", - говорит Ольга Кошеленко.
Заявление Донсона о якобы разговоре с Зеленским
Джонсон с группой республиканцев на прошлой неделе съездил на американскую границу с Мексикой, где количество нелегальных мигрантов только возросло в последние недели. Республиканцы требуют закрыть границу наглухо - это стало одним из главных их избирательных требований.
Если демократы на это не пойдут, они отказывались голосовать не только за средства для Украины, но и за бюджет Соединенных Штатов - поэтому с 19 января госучреждения вновь могли оказаться перед угрозой прекращения финансирования. Но в воскресенье лидеры конгресса таки достигли соглашения по бюджету, чтобы избежать шатдауна.
"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы остановить правительство и осуществить свой основной долг по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой запрос на дополнительное финансирование. Время действовать", - говорится в заявлении Байдена.
В воскресном интервью телеканалу СВЅ спикер Джонсон, который является третьим должностным лицом в стране, а значит имеет доступ ко всем данным разведки, говорит - его отношение к вопросу финансирования Украины неизменно: Путин - диктатор и он должен потерпеть поражение, но Америка прежде всего.
Джонсон утверждает, что в частном общении президент Владимир Зеленский сказал ему, что новое финансирование Украине нужно не позднее февраля. На уточнение ведущей, справится ли Конгресс к тому времени, четкого ответа Джонсон не дает.
"Он сказал во время встречи, а затем в интервью национальным СМИ после нашей встречи, что может получить дополнительное финансирование самое позднее в феврале. Он не нуждался в нем в декабре, как намекал Белый дом", - заявил тот.
Шаланда Янг, чиновница Белого дома, ответственная за бюджет, напомнила на прошлой неделе: в конце декабря США отправили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов, и не смогут больше ничего сделать, пока конгресс не примет новое финансирование. Какое-то время, по ее словам, Киев сможет продержаться на помощи из Европы. Но американские деньги также нужны - подчеркнула она. Уже не говоря о плохом сигнале мировой коалиции в поддержку Украины, который Соединенные Штаты посылают своим промедлением.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️ Помощь от США становится реальнее! Конгрессмены договорились, но не без "но"
Напомним, как мир реагировал на массированные ракетные удары РФ.
Читайте также ведущие новости дня:
- "Все идет к Третьей мировой войне": боец "Волков Да Винчи" предположил, достигнет ли Украина капитуляции России
- "Автомобиль – это мои ноги": маленький мужчина, фотография которого после обстрела Киева облетела весь мир, нуждается в помощи (фото)
- Если война будет продолжаться 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением Украины