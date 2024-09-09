Помощь Запада: дойдут ли до Украины американские и европейские миллиарды на оружие

В пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете помощи Украине на $250 млн. В него вошли ракеты в нашу ПВО, боеприпасы для HIMARS, БМП Bradley, бронетранспортеры и другое оружие, которое очень не нравится врагу. В то же время, как пишет Reuters, Украина может потерять около $6 млрд. американской помощи. Это стоит так называемого президентского механизма (КПК), при котором Украина получает оружие от США. После полугодовой блокировки помощи Украине, когда в апрельском Конгрессе ее наконец-то одобрили, на счет КПК было $7,8 млрд. Однако большинство из этих денег — около $6 млрд — так и не были использованы и могут вообще "сгореть", если Администрация Байдена и Конгресс не найдут способ продолжения их использования после 30 сентября, когда в США начнется новый бюджетный процесс.

Однако, как видим, это не главная проблема. Цифры доказывают, что Администрация Байдена в целом затормозила предоставление военной помощи Украине даже после одобрения Конгрессом в апреле соответствующего законопроекта. И это уже не говорят, что прохождение через Сенат и Палату представителей нового пакета помощи Украине на 2025 год тоже не будет быстрым и легким. Почему это происходит? Одни говорят, это из-за опасений Пентагона, что его собственные запасы оружия могут достигнуть критического предела. Другие утверждают, что это продолжение политики Администрации Байдена по поддержанию Украины до переговоров с Россией и нежелание рисковать в преддверии выборов в США 5 ноября.

Но дело не только в Америке. В Европе уже год блокируются соответствующие решения. К тому же работа по формированию пакета помощи Украине на $50 млрд, которая G7 нам пообещала еще на самой июне в Италии, вообще прекратилась. Что будет с западной военной и финансовой помощью Украины в 2025 году? Читайте на сайте ТСН.ua.

Стратегия поражения: почему США тормозят помощь

"Минобороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы до 20 сентября заплатить "боевые". До этого времени парламент должен принять изменения в бюджет, чтобы решить проблему с дефицитом средств на боевые выплаты. Я не могу сейчас назвать дату заседания ВР, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем этого голосования", — заявила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, добавив, что из-за задержки американской помощи в первом квартале этого года, Украина была вынуждена использовать бюджетные средства, назначенные на конец года.

Частично эти проблемы связаны и с управленческим хаосом в самом Минобороны Украины, до сих пор не научившимся закупать оружие напрямую у американских производителей через соответствующие программы, используя гранты союзников и деньги нашего бюджета.

"В целом у Минобороны отсутствует базовая внутренняя экспертиза по имеющимся иностранным бюджетным программам военной помощи для Украины. Не имея этой экспертизы, Минобороны, к нашему удивлению, лишь в конце августа узнало от общественных организаций о риске потери $6,2 млрд помощи по программе президентских списаний правительства США. Это при том, что в бюджете Украины до конца года на оружие остается не более $1 млрд", — отметили в статье на "Украинской правде" директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская и исполнительный директор Центра. противодействия коррупции Дарья Каленюк.

К этому прибавляется еще и огромная нерешительность США относительно действительно нормального вооружения Украины в необходимых для стратегического превосходства на поле боя масштабах. В Пентагоне напоминают, что из-за бухгалтерской ошибки у Украины будет $3 млрд, которые можно будет использовать на оружие и после 30 сентября. К тому же, в Конгрессе уверяют, что вместе с Администрацией Байдена найдут выход, чтобы эти $6 млрд из механизма PDA не "сгорели". Однако дело не только в этом.

В своей статье для Atlantic Council внештатный эксперт Даг Клейн отмечает, что пока у Украины не будет многолетней законодательно утвержденной Конгрессом программы поддержки (которую, например, имеет Израиль — ред.), чтобы каждый год ее снова не обсуждали и не блокировали, Киев не сможет спланировать стратегически заранее те или иные операции (правда, как говорят украинские эксперты, и у нашего Минобороны нет этого видения).

"Остаются реальные риски, что слишком быстрое возвращение вопроса Украины к политическим дебатам в США может дать Трампу стимул саботировать любой пакет помощи, чтобы лишить Администрацию Байдена-Гаррис шансов на победу. Но поддержка США будет решающим фактором, сможет ли Украина победить и остаться в безопасности от любых будущих попыток Москвы перевооружиться и попробовать еще раз», – отмечает Даг Клейн.

Напомним, что в апреле, при принятии Конгрессом пакета помощи Украине на $60 млрд, республиканцы внесли поправку, которой обязали Администрацию Байдена представить законодателям четкий план дальнейшей поддержки Украины, включающий сроки, количество оружия и цели, которых планируется достичь, в том числе и в поле боя. Дедлайн для подачи соответствующего документа уже давно истек. Тем не менее, он также может быть полезен и самой Украине, ведь тогда мы сможем более уверенно убеждать наших западных партнеров в предоставлении нам определенных видов вооружений и снятия ограничений на их использование.

В недавнем интервью NBC News президент Зеленский еще раз повторил, что в конце сентября (наверное, когда будет находиться в США на Генассамблее – ред.) презентует План победы Украины, разработанный Киевом, как Джо Байдену и Камали Гаррис, так и Дональду Трампу, потому что результат американских выборов 5 ноября далеко не определены.

"Наше понимание победы базируется на поддержке партнеров. От них зависит, победит ли Украина, будет ли только сдерживать Путина. Мой План — это не только усиление Украины, но и принуждение России к миру. Мы хотим заставить их понять, что война — это путь в безысходность. Я хотел показать План победы президенту Байдену, но после того, как у нас будет успех на Курщине. уже начали коммуникацию", – отметил Владимир Зеленский.

Возможно, это поможет, как в пятницу, 6 сентября, украинский президент сказал на "Рамштайне" (кстати, Владимир Зеленский впервые лично участвовал в заседании контактной группы по помощи Украины за эти годы полномасштабной войны), "чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия". Или хотя бы по крайней мере сдвинет с мертвой точки два ключевых сейчас для нас вопроса: снятие ограничений на удары западным оружием вглубь территории России и создание интегрированной системы ПВО Украина-Польша-Румыния, когда наши соседи будут сбивать летящие в российские ракеты и "шахеды" их сторона.

Потому что пока это своеобразное табу. На "Рамштайне" министр обороны США Ллойд Остин сказал, что одно единое средство не является решающим в войне, и "Украина имеет собственные достаточно мощные средства для поражения целей, расположенных далеко за пределами радиуса действия ATACMS или Storm Shadow". А относительно интегрированной системы ПВО, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман добавил, что это не "самый эффективный способ решения проблемы", ведь может привести к прямому столкновению ВВС НАТО и России, чего Альянс пытается избежать.

Российские активы: США и ЕС никак не поделят $50 млрд

Такие действия союзников не могут не удивлять, особенно на фоне передачи Ираном баллистических ракет России, которая непременно их использует для продолжения ударов по украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. О появлении иранских ракет в России предупредили и главы ЦРУ Уильям Бернс и МИ6 Ричард Мур, которые имели совместную панельную дискуссию на одном из мер Financial Times в Лондоне. То, что руководители двух самых мощных разведок в мире пришли поговорить на камеры перед публикой, на Западе назвали беспрецедентным событием.

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Уильям Бернс в частности также вспомнил, что в 2022 году (как раз во время молниеносного украинского контрнаступления осенью, когда мы освободили правобережье Херсонщины и Харьковщину) существовала реальная угроза применения Россией ядерного оружия, именно поэтому он тогда и встречался с председателем Службы внешней разведки РФ Сергеем в Анкаре. Однако не понятно, действительно ли это правда, ведь украинская операция на Курщине, как видим, не привела к повторению угрозы ядерного удара со стороны Москвы. К тому же если красные линии Путина оказались блефом, почему бы Западу не увеличить поддержку Украины, сняв все запреты?

"В день, когда Украина начала смелое вторжение в Курскую область России, ФСБ приуменьшило серьезность сделки, назвав это "вооруженной провокацией, добавив, что ее силы работают над тем, чтобы оттеснить украинцев. Несмотря на разветвленную сеть агентов и огромный бюджет, ФСБ не смогла предусмотреть украинское вторжение", – пишет The New York Times.

Однако, как стало известно на прошлой неделе, есть еще один вопрос, связанный с помощью Украины, который Администрация Байдена-Гаррис не спешит решать. Хотя, на фоне результатов земельных выборов в Тюрингии и Саксонии в Германии 1 сентября, в Вашингтоне должны быть заинтересованы в обратном. Падение рейтингов правящей светофорной коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцом привело к тому, что в Тюрингии победила пророссийская партия Альтернатива для Германии. В Саксонии она заняла второе место. К тому же, на третьем месте в обеих землях – Альянс Сары Вагенкнехт – левая пророссийская партия, которая тоже против продолжения помощи Украине.

Но, по информации Politico, США не спешат наконец-то согласовать с ЕС кредитный пакет для Украины на $50 млрд, который должен наполняться за счет кредитов, а погашаться — с доходов, которые генерируют замороженные российские активы. Как пишет издание, процесс переговоров между Вашингтоном и Брюсселем замедлился после того, как рейтинги Камалы Харрис начали расти, ведь идею кредитного пакета на $50 млрд для Украины называли "страховкой от Трампа", опасаясь, что в случае его победы на выборах он может вообще прекратить любую помощь Украине, или же оставить только военную, а финансовую обрезать.

"Вашингтон требует от ЕС гарантии, что российские активы останутся обездвиженными (т.е. чтобы ЕС сделал свои санкции против России бессрочными, а не продлевал их каждые полгода — ред.), пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Чтобы, таким образом, США не оказались на крючке за погашение кредита, если активы будут разморожены. Но ЕС трудно выполнить это требование, потому что для этого нужно единодушие, а несколько европейских стран выступают против», — пишет Politico.

По словам старшего научного сотрудника Стокгольмского форума свободного мира Андерса Ослунда и бывшего помощника госсекретаря США Дэниела Фрида, без соответствующих законодательных решений ЕС, Вашингтон не может рассматривать свое финансирование как заем, подкрепленный реальными ресурсами. Это будут расходы для американского бюджета, что потребует согласования с Конгрессом. А это решение вряд ли пройдет Капитолий. Однако ни канцлер Германии Шольц, ни президент Франции Макрон, ни президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ничего не сделали, чтобы ЕС принял соответствующие решения консенсусом.

К тому же уже как год Венгрия блокирует 500 млн евро на оружие для Украины из Европейского фонда мира. И, похоже, этот вопрос так и не будет решен из-за отсутствия политической воли у наших европейских союзников наконец-то поставить Виктора Орбана на место, лишив Будапешт права голоса при принятии решений в ЕС. На днях, выступая на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио, премьер Венгрии заявил, что для завершения войны необходима личная встреча Зеленского и Путина.