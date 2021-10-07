Пони умер внезапно: что известно о вспышке сибирской язвы в тернопольском зооуголке

У животного не было никаких симптомов заболевания.

В Тернополе у умершего пони из городского зооуголка обнаружили сибирскую язву. Работники зверинца утверждают, что копытный был вакцинирован от этой болезни, и уверяют, что остальные животные, а также персонал — здоровы.

О том, откуда взялась сибирская язва в зооуголке и безопасно ли теперь гулять в одном из центральных тернопольских парков, 6 октября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Заместитель директора КП "Объединение парков Тернополя" Николай Ткач говорит, что 9-тилетний пони не проявлял никаких признаков заболевания, поэтому смерть наступила внезапно.

Животное восемь лет жило в зооуголке вместе с еще тремя копытными, ело и пило то же, что и они. Десять месяцев назад пони привили против сибирской язвы.

После выявления возбудителя болезни тело лошади сожгли, а вольер продезинфицировали. Других пони, а также буйволов, ослов и косуль осмотрели и еще раз вакцинировали.

Сейчас зооуголок закрыт на карантин, о чем сообщают таблички с надписями по всему периметру ограждения. Однако информации о случае сибирской язвы на них нет.

Эпидемиологи тем временем советуют обходить зооуголок подальше, потому что этот парк, после обнаружения сибирской язвы, признан неблагополучной зоной, а к ограде с животными нельзя приближаться минимум на метр. Девять работников зооуголка находятся под наблюдением семейных врачей и уже принимают антибиотики для профилактики болезни.

Новости Украины: у умершего пони с тернопольского зооуголка обнаружили сибирскую язву

"Сибирская язва — это особо опасное заболевание, общее для животных и людей, в частности. Соответственно человек может заразиться при непосредственном уходе за животным. Человек для другого человека опасности не несет, поскольку является биологическим тупиком", — объясняет завотделением Тернопольского центра контроля и профилактики заболеваний Надежда Годована.

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Но можно заразиться через предметы, загрязненные спорами сибирской язвы. Так, в почве эти споры могут сохраняться до ста лет, поэтому специалисты предполагают, что пони заразился именно так.

А симптомов болезни не было, объясняют, потому что у животных сибирская язва развивается молниеносно. "То есть бессимптомно вполне животное погибает. И можно заподозрить, когда только труп лежит. Что характерно — труп вздутый", — указывает руководитель отдела ГУ Госпотребнадзора в Тернопольской области Владимир Маркив.

После лабораторного подтверждения сибирской язвы медики взяли на исследование образцы почвы и воды, пока результатов нет. Но именно их исследования и вакцинация животных, предполагают специалисты, могли спровоцировать побег буйволов и пони, которые накануне напугали город.

Получается, что пони и буйволы покинули зону карантина и прошлись по парку и улицам города. Животные здоровы, уверяют в зооуголке. Но на всякий случай просят держаться от их ограждения хотя бы за метр.

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