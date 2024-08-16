"Понимали, что это изменит ход войны": один из командиров "Курской операции" рассказал ТСН о ее подробностях

Украина проводит операцию в Курской области. ТСН уже побывала в Судже и показала, что там происходит. Теперь наша журналистка Наталья Нагорная пообщалась с военным, который готовил и проводил наступление ВСУ в Курщине.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Наталья Нагорная эксклюзивно пообщалась с одним из командиров на уровне бригады, который готовил и проводил операцию в Курщине. Он говорит, что военные в тот день понимали, что меняют ход войны.

Военный и Наталья Нагорная

"Адреналин зашкаливает, эмоции переполняют. Понимание того, что мы можем изменить ход войны. Первый фактор — это подрыв РФ, которая позиционирует себя как непобедимая страна. Которая себя позиционировала как страна с сильными вооруженными силами и позволила себе оккупировать часть территорий", – сказал он.

Кроме того, украинские защитники взяли в плен российских военных, что позволит Украине освободить своих пленных, которых Россия содержит в ужасных условиях.

Военный уверен, что эта операция изменит ход войны.

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Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал операцию ВСУ в Курской области.

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