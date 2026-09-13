«Понимаю разочарование теми, кто решил уехать»: как ЕС может помочь молодежи найти свое предназначение и спасти Украину

Европейская мечта и путь домой: какое будущее ждет молодых украинцев. Фото: euneighbourseast.eu

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За каждой дискуссией о восстановлении Украины стоит важный вопрос: кто будет восстанавливать страну? Сейчас правительство стремится заручиться поддержкой международных партнеров, прежде всего ЕС, чтобы обеспечить этому поколению настоящую основу для мирного будущего после того, как война, если бы и при каких обстоятельствах она не завершилась, наконец закончится. А это означает качественное образование и достойную позицию на рынке труда, который, несмотря на вторжение, продемонстрировал незаурядную устойчивость.

Итальянское издание OBCT и проект ЕС EU Neighbours East расспросили украинскую молодежь и экспертов о возможностях для молодежи.

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Как может повлиять на дефицит кадров?

Какая именно работа на самом деле потребуется стране? Очертания будущего рынка труда Украины уже просматриваются. Половина украинских компаний заявляет, что дефицит работников сдерживает развитие их бизнеса согласно квартальному опросу предприятий Национального банка Украины. Первый же долгосрочный прогноз правительства относительно рынка труда, обнародованный в этом году, свидетельствует, что к 2036 году экономике понадобится около 2,6 миллиона новых работников.

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Восстановление занимает центральное место в этом прогнозе: спрос на работников строительной отрасли может возрасти более чем вдвое — примерно с 520 000 в 2025 году до более чем 1,2 миллиона. Также потребуются инженеры, архитекторы, врачи, специалисты по реабилитации и психологи. Последние две профессии напоминают, что восстановление страны означает также восстановление живущих в ней людей.

Восстановление — одно из наиболее очевидных направлений, где проблема нехватки кадров возникает особенно остро. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что из-за военной службы или перемещения Украина потеряла более четверти своей рабочей силы, а в некоторых строительных компаниях дефицит работников достигает 40%. По прогнозам, стране не хватит более 500 000 квалифицированных работников в процессе восстановления энергосети и модернизации строительного фонда в соответствии со стандартами ЕС. Кроме того, потребуются учителя, специалисты цифровой сферы, юристы и государственные служащие, которым по мере продвижения процесса вступления в ЕС придется овладевать правилами Евросоюза. Рабочие места будут. Другой вопрос — будет ли достаточно молодых людей и будут ли они надлежащую подготовку.

Какие инструменты есть в ЕС?

Именно для компенсации подобного дефицита и был разработан подход — Молодежная гарантия ЕС (EU Youth Guarantee): государства-члены обязуются в течение четырех месяцев после завершения обучения или потери работы предложить каждому молодому человеку качественное рабочее место, возможность продолжить образование, пройти профессиональное обучение или стажировку.

«Для меня Молодежная гарантия — это не только трудоустройство и профессиональное обучение для молодежи. Это об интеграции в ЕС: это наш шанс продемонстрировать, что мы способны пройти этот путь. Будут вызовы, возможно, неудачи, но это наше будущее», — сказала директор Департамента международного сотрудничества и партнерства в сфере образования Государственной службы занятости Украины Дария Андрюнина.

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Директор Европейского фонда образования Пилви Торсти была среди тех, кто стоял у истоков введения этой инициативы в Финляндии еще в 2013 году, прежде чем она превратилась в общеевропейскую политику, а недавно — в одну из предпосылок для стран-кандидатов на вступление в ЕС, в частности, Украины, Молдовы и государств Западных Балкан.

Пилви Торсти на Конференции по восстановлению Украины 2026 года. Фото: Andrea Braschayko/OBCT

Завершая свое выступление на панельной дискуссии, Торсти, которая в 2013–2023 годах занимала должность государственной секретарши в трех разных министерствах Финляндии, высказалась прямо: «Каждый раз, когда кто-то говорит молодым людям, что они — будущее, им следует отвечать: „На самом деле мы — сегодня“.

Стоит ли делить украинцев и какие вопросы важнее

Юлиан Крицак работал соучредителем общественной организации «3.5%», работающей на мультикультурном Закарпатье. Ее название отсылает к теории, согласно которой активное меньшинство, составляющее 3,5% населения, способно собственными действиями повлечь за собой общественные изменения.

Елена Подобед-Франковская — исполнительный директор Национального украинского молодежного объединения (НУМО), зонтичной организации, объединяющей молодежные организации страны. Внимательно следящие за событиями в Украине могут узнать ее в известном документальном фильме Евгения Афинеевского «Зима в огне», посвященном протестам Евромайдана, известным в Украине как Революция достоинства.

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Елена была среди сотен тысяч молодых украинцев и украинок, которые в 2013 году вышли на Майдан. Она напоминает, что к тому времени «в Украине вообще не существовало ни одной системы молодежной политики, кроме старых советских догм» — типа пионерской организации или комсомола, реликтов мира, которого больше не существует.

Елена считает, что нужно вкладывать ресурсы в молодежную политику. Фото: НУМО

За последнее десятилетие ситуация улучшилась, однако, как вспоминает Елена, «на международных воркшопах я часто вижу, что европейские коллеги считают, что Украина имеет почти столетний опыт молодежной политики, как некоторые европейские государства. На самом же деле речь идет лишь о десяти годах, и наша главная потребность — расширять молодежную инфраструктуру, чтобы эта политика могла реально работать».

К этому прилагается и более непосредственное влияние самой войны. Согласно исследованию Британского Совета, опубликованному в ноябре 2024 года, молодые украинцы вообще избегают долгосрочного планирования и редко заглядывают дальше, чем на месяц вперед, а их надежды на будущее остаются зависимыми от исхода продолжающейся войны.

В то же время, между молодыми людьми, которые решили остаться, и теми, кто решил уехать из страны, углубляется разрыв — как физический, так и психологический, в значительной степени подпитываемый социальными сетями.

«Я понимаю разочарование некоторых людей теми, кто решил уехать, – объясняет Юлиан, который в свои 28 лет ни разу не задумывался о том, чтобы покинуть Закарпатье. — Иногда это даже бессознательный механизм, помогающий укрепить свою решимость остаться. Но я не вижу откровенной враждебности и не думаю, что этот раскол обострится после войны, если только какая-то политическая сила не попытается искусственно использовать это разделение в собственных интересах».

В результате миллионы украинцев, среди которых значительная доля молодежи, ныне живут за границей. «Многие из нас ожидают, что эти украинцы вернутся, — говорит Елена, — но я не думаю, что большинство из них вернется, какими бы ни были надежды украинского общества и правительства. Украинцы очень легко адаптируются за границей и стали ценным ресурсом для принимающих их стран. К сожалению, я не вижу никаких системных усилий для привлечения украинской диаспоры, хотя этот вопрос все больше должен становиться приоритетным».

Одним из главных вызовов для Украины — с 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения России и официального начала переговоров о вступлении в ЕС — сделать так, чтобы население, истощенное годами сопротивления, почувствовало реальные результаты реформ. «Европейская интеграция приобретает смысл не тогда, когда принимают законодательство, а тогда, когда молодые люди видят новые возможности в своей жизни. Наша задача не убеждать молодых украинцев остаться или вернуться, а создать условия, при которых они сами будут выбирать это. Инвестируя в образование, навыки и качественную занятость, мы инвестируем в поколение, которое возглавит восстановление Украины и укрепит ее место в ЕС», — говорит Андрюнина.

Автор: Андреа Брашайко

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