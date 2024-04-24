"Пообещал любимой выздороветь": щемящая история 22-летнего воина, выжившего после "сброса" взрывчатки из дрона

Военный Андрей выжил после попадания вражеского дрона. От ожогов и ранений обломками на теле не осталось живого места. Его собратья вытащили из поля боя. Далее последовали реанимации в Запорожье и Днепре. Многочисленные операции и безумная боль. Боец выжил, хотя врачи и не решались ни на какие прогнозы. Воин признается - держало его то, что пообещал любимой выздороветь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Невирной.

Андрей рассказывает, что его рука обожжена, поскольку во время попадания дрона ею он прикрыл глаза и это спасло зрение. Взрывчатку на него россияне сбросили с дрона - она разорвалась рядом с бойцом.



"Мне чудом повезло, я очень благодарю ребят, которые были в то время со мной, Юрию, который помог, спас меня вытащил, ему очень большая благодарность", - говорит Андрей.

Все тело Андрея израненное и посеченное обломками. Его спасали сначала в Запорожье, потом в Днепре. Шансов на выздоровление было немного, говорят врачи.



"История тяжелая, потому что обломки, которые залетают глубоко в желудок и в легкие и разбивают гайморовы пазухи, дают мало надежды на жизнь. Кожа на его лице обгорела, он каждой своей косточкой отучал боль. И на всех этапах проводились операции", - говорят медики.

Медик о состоянии военного

Андрею 22 года. Нес срочную службу, когда началось полномасштабное вторжение. Не колеблясь подписал контракт и стал на защиту страны. Попал на Запорожское направление, там постоянно был на нуле. И несмотря на все пережитое - говорит, ни о чем не жалеет.

"Но я не жалею, потому что с такой молодежи с того всего и начинается, а как дальше строить страну, если никто ее не хочет защищать", - говорит военный.

Там, в Запорожье, в одном из сел, где базировалось подразделение, парень встретил свою любовь. После ранения девушка постоянно рядом с ним, чтобы поддержать. А из родного Тернополя примчался отец.

Андрею до сих пор больно двигаться. Впрочем врачи говорят - самое страшное позади. Парень будет жить и идти на поправку. Еще несколько дней Андрей проведет в больнице Днепра. Далее поедет на реабилитацию в родной Тернополь. Туда, как только выздоровеет, планирует забрать и свою любимую.

Андрей в больнице

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Напомним, у Зеленского подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности.

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