Пообещал покорить Марс, но не сказал ни слова об Украине: ключевые тезисы речи Трампа

Дональд Трамп выступил с первой речью как 47 президент США, заявив о начале "золотого возраста Америки" и намерении "закончить все войны".

Дональд Трамп официально стал 47 президентом США. Основным приоритетом Трамп назвал создание свободного процветающего народа.

В своей речи Дональд Трамп пообещал покорить Марс, но не сказал ни слова об Украине. ТСН.ua собрал ключевые тезисы его речи.

"Начинается золотой век Америки"

Во время инаугурационной речи Трамп отметил: “Золотой век Америки начинается сегодня. С этого дня и дальше наша страна будет процветать, ее будут уважать по всему миру. Нам будут завидовать все нации и страны. Мы не позволим, чтобы кто-нибудь воспользовался нами. Каждый день администрация и лично я буду всегда ставить Америку во главу угла”.

Трамп добавил, что основным приоритетом будет создание свободного процветающего народа.

США вскоре увеличатся

Трамп также сказал, что "вскоре Америка станет больше и сильнее". Республиканец сказал, что у США есть возможности воспользоваться изменениями, однако сначала нужно справиться с трудностями. Он выразил уверенность, что США смогут это сделать.

Трамп напомнил, что США пострадали от урагана и пожаров в Калифорнии. Он считает, что нельзя допустить, чтобы это происходило.

Все будет меняться

Трамп подчеркнул, что его избрали, чтобы вернуть людям веру в свое государство.

"С этого момента упадок Америки окончен", – заявил президент США.

Трамп пообещал восстановить верность правительству США. Также он вспомнил, что его подвергали разным проверкам и пытались у него отобрать свободу и даже жизнь. Трамп вспомнил покушение, которое произошло несколько месяцев назад. Он убежден, что он спасен, чтобы сделать Америку снова большой.

Ряд указов Трампа

Новый, 47-й президент США Дональд Трамп рассказал, какие указы подпишет в первую очередь. Он отметил, что сегодня, 20 января 2025 года, является "днем увольнения" для США.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов и мы начнем "революцию здравого смысла", – сказал Трамп.

Новый глава Белого дома пообещал ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены. Он сообщил, что отправит туда военных, чтобы "остановить вторжение".

"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли. Мы возобновим нашу политику. Оставайтесь в Мексике", – заявил он.

Кроме того, наркокартели будут признаны международными террористическими организациями.

Трамп пообещал "мобилизовать ресурсы" для того, чтобы преодолеть рекордную инфлацию и быстро снизить цены.

Кроме того, Трамп пообещал объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике. Он пообещал, что "Америка снова будет производящей страной. У нас есть крупнейшие резервы нефти и газа и мы их используем. Мы будем экспортировать американские ресурсы по всему миру. Мы будем снова богатой страной", – заверил он.

США будут использовать свои нефтяные месторождения для пополнения национальных запасов и увеличения экспорта. А еще выйдут из Парижского климатического соглашения – международной инициативы противодействия глобальному потеплению.

Трамп заверил, что "остановит все войны"

В своей речи президент США не сказал ни слова об Украине. Однако заверил, что "остановит все войны".

"Как и в 2017 году, мы вновь создадим сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не участвуем", – сказал новый глава Белого дома.

И добавил: "Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть — миротворцем и объединителем".

Мексиканский залив будет носить название Американского

Среди планов Трампа – изменить название Мексиканского залива на "Американский".

"Мы будем менять Мексиканский залив на Американский залив", – заявил Трамп.

Также он сообщил, что хочет переименовать гору Денали – на Мак-Кинли, а также "забрать назад" Панамский канал.

"Отныне в Америке есть только два пола"

Дональд Трамп заявил, что в США прекратят "государственную цензуру" и пообещал вернуть в страну свободу слова.

Трамп пообещал покончить с квотами на расовую и гендерную инклюзивность.

Новоизбранный президент объявил, что отныне в Америке есть только два пола – мужской и женский.

"С сегодняшнего дня, и это будет официальная политика нашей страны, которая есть только два пола, – женская и мужская. В Соединенных Штатах только два пола", – заявил он и пообещал, что теперь будут учитываться только личные заслуги человека, а не цвет его пола. кожи.

Также Трамп пообещал восстановить на должностях военных, уволенных со службы за отказ вакцинироваться.

В планах – колонизация Марса

Кроме того, Трамп заявил, что флаг США будет развеваться на Марсе. На это Илон Маск улыбнулся. Главная миссия Маска – сделать жизнь многопланетной и колонизировать Марс.

"США будут расширяться. Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать", — отметил он.

Кто присутствовал на инаугурации Трампа читайте в новости.

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