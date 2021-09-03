Пообещали санкции: Витренко рассказал о гарантиях США по энергобезопасности Украины

Глава НАК "Нафтогаз" признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности.
Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Украина заручились гарантиями США о санкциях, если Россия будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие.
Об этом он сказал 2 сентября в программе "Право на владу" на 1+1. Сейчас Витренко находится в США, куда с рабочим визитом полетел глава государства Владимир Зеленский.
"Если Россия будет использовать газ как геополитическое оружие, если будут проблемы с украинским транзитом, то нам пообещали, что будут применены американские санкции, которые остановят "Северный поток-2". Это было на встрече между нашими президентами Зеленским и Байденом. Так же мы встречались со специальным представителем американского правительства Амосом Хохштайном, с которым мы также обсуждаем детали. Мы уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне", — сказал глава НАК" Нафтогаз ".
Витренко признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности. По его словам, главное — это контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину.
"Но мы говорили и говорим сейчас, что гарантии, которые реально нужны Украине, — это не бумаги какие-то, подписанные политиками, а это контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. Если таких контрактов не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, — вот тогда должны быть санкции. Потому что это будет как раз доказательством того, что "Газпром" продолжает использовать газ как геополитическое оружие, диктуя свои условия, кто может на европейский рынок транспортировать газ, а кто не может, через страны и как", — отметил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины.
Напомним, что
- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2". По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе.
- Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину.
- По информации американского информагентства Bloomberg, окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.
- В свою очередь во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.
- Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2". "Российский газ является самым грязным в мире", — заявил он.