Пообещали санкции: Витренко рассказал о гарантиях США по энергобезопасности Украины

Глава НАК "Нафтогаз" признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности.

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Украина заручились гарантиями США о санкциях, если Россия будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие.

Об этом он сказал 2 сентября в программе "Право на владу" на 1+1. Сейчас Витренко находится в США, куда с рабочим визитом полетел глава государства Владимир Зеленский.

"Если Россия будет использовать газ как геополитическое оружие, если будут проблемы с украинским транзитом, то нам пообещали, что будут применены американские санкции, которые остановят "Северный поток-2". Это было на встрече между нашими президентами Зеленским и Байденом. Так же мы встречались со специальным представителем американского правительства Амосом Хохштайном, с которым мы также обсуждаем детали. Мы уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне", — сказал глава НАК" Нафтогаз ".

Витренко признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности. По его словам, главное — это контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину.

"Но мы говорили и говорим сейчас, что гарантии, которые реально нужны Украине, — это не бумаги какие-то, подписанные политиками, а это контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. Если таких контрактов не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, — вот тогда должны быть санкции. Потому что это будет как раз доказательством того, что "Газпром" продолжает использовать газ как геополитическое оружие, диктуя свои условия, кто может на европейский рынок транспортировать газ, а кто не может, через страны и как", — отметил он.

Пообещали санкции - Витренко объяснил, есть ли в Украине гарантии США по энергобезопасности

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины.

Напомним, что

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