"Поп ит" и "Симпл Димпл": почему новые игрушки так популярны среди детей и что говорят психологи

Психологиня говорит, если ребенок очень часто играет этими игрушками — может быть зацикливание.

"Поп ит" и "Симпл Димпл" — это игрушки, которыми сейчас играют не только дети, но и некоторые взрослые. Силиконовые формы с шариками, на которые нужно нажимать пальцами — разные на вид и цвет. Кто-то благодаря им успокаивается, кто-то — развивается.

О них — подробно в выпуске ТСН 19:30.

Также читайте В Украине обнаружили опасную игрушку, которая может привести к удушению детей

Здесь у каждого свой "поп ит" и "Симпл Димпл". А у некоторых уже и два. Чем они между собой отличаются? Софа — дочь моей коллеги Натальи Гончаровой, со всеми трендовыми игрушками на "ты". Но этот вопрос и ее сбивает с толку.

Все, что нужно делать — просто нажимать на силиконовые пузыри. "Он такие звуки издают. Это так приятно", — говорят дети. А еще говорят — "Поп ит" и "Симпл Димпл" их успокаивают. Ибо хотя и маленькие, но стрессы у них не хуже, чем у взрослых.

"Бывает, что мне приходится мыть собаку, а когда собака убегает, то вся квартира становится мокрой. Мама мне не позволила гулять. Беру" поп ит "и делаю его. И тогда сразу проходит зло на маму", — рассказал ребенок.

Ранее такими трендовыми игрушками были спинеры и йо-йо. Теперь им на смену благодаря социальным сетям пришли новые. А пока они в тренде — вокруг них хайпуют все. У видеороликов с хештегом "поп ит" в Тик-Токе более двух с половиной миллиарда просмотров. Кто-то рассказывает, как этими игрушками пользоваться. Кто-то — снимает юмористические ролики.

"У меня этого "поп ита" хоть ложками черпай. Так вот, пожалуйста, на любой вкус, на любой цвет. Вот еще и Симпл Димпл есть", — рассказала Алена Алена.

А вот Владиславу — 3. Его в Тик Токе еще нет. И ни о каких "поп итах" он до сих пор не слышал.

Новости Украины: что такое pop it и simple dimple и почему они так популярны среди детей

По словам психолога, хорошо влияют эти игрушки или плохо — однозначно сказать нельзя.

"Это хорошо, когда ребенок имеет какое-то напряжение и ему нужно это напряжение снять. Но если ребенок очень часто это повторяет, может быть зацикливание. Поэтому лучше разнообразьте простое нажатие на пузырьки различными играми", — говорит она. По ее словам, главная польза от этих игрушек — отвлечь детей от гаджетов. И кажется, с этим они вполне справляются. Когда в руках уже есть "поп ит", для чего еще держать в них телефон?

Психологиня в эфире ТСН объяснила, почему игрушки-антистрессы стали настолько популярными

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывала, какими делами заинтересовать детей летом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку