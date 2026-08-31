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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Попадание баллистики и 7 часов в огне: как укрытие в Броварах спасло 92 человека

Пока в Киеве критически не хватает подземных убежищ, частный бизнес строит автономные укрытия, способные спасти десятки жизней даже во время прилетов баллистики и длительных пожаров.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Укрытие в Броварах, выдержавшее баллистику РФ

Укрытие в Броварах, которое выдержало удар баллистики и страшный пожар вокруг

Киев переживает тяжелые испытания войной и воздушный террор со стороны России: удары баллистическими ракетами сменяются атаками реактивных дронов, которые продолжаются непрерывно и даже несколько дней подряд.

Слово «укрытие» в такие времена весит больше золота. Но их в достаточном количестве в Киеве нет. За четыре года войны построено только четыре объекта, а городские власти уже даже сменили риторику: людям больше не говорят «направляйтесь в укрытие», ограничиваясь призывом «находитесь в безопасных местах».

О том, что подземных хранилищ для киевлян критически не хватает, ТСН писал неоднократно. Об этом ярко свидетельствуют и переполненные людьми станции метро.

Чиновники оправдываются, что строить подземные хранилища в Киеве мешают тесная городская застройка и многочисленные подземные коммуникации, которые очень дорого перекладывать. Хотя на самом деле РГА просто не спешат их искать. При этом Киевсовет за годы войны выделил на строительство и ремонт укрытий более 7 миллиардов гривен, но новых убежищ в достаточном количестве город так и не получил. Из-за беспечности, безразличия, лени или надежды, что война закончится к очередному концу года?

Ракетный удар по складу в Броварах: как бомбоубежище спасло 92 человека

Но есть другие примеры, когда своевременно и качественно построенные укрытия по-настоящему спасают жизнь.

Один из таких примеров — бомбоубежище на крупнейшем распределительном складе компании Rozetka в Броварах. Оно спасло жизнь 92 работников во время разрушительного российского обстрела тремя баллистическими ракетами в ночь на 5 августа 2026 года.

Владелец компании Владислав Чечеткин рассказал об опыте строительства этого укрытия. Как оказалось, первое убежище в Броварах компания построила еще в марте 2022 года, когда линия фронта проходила всего в трех километрах от их склада и туда долетали даже пули.

«Тогда, в 2022-м, было сложно с техникой, которая вся была направлена на строительство оборонительных рубежей. Да и собственно у нас не было возможности строить что-то большое — бизнес тогда почти не работал. Поэтому мы построили первое укрытие из закопанных под землю контейнеров с перекрытием деревом сверху и насыпью. Все по наставлениям гражданской обороны еще советских времен», — рассказывает ТСН.ua Владислав Чечеткин.

Он добавляет, что это наскоро построенное укрытие очень помогло: бизнес смог работать, сохраняя жизнь своих людей, а сотрудники не боялись находиться на рабочих местах.

«Современные здания — это не бетон, не кирпич, а только сэндвич-панели, защищающие от жары, холода и осадков. Но они никак вас не защитят от пуль, уж не говоря о каких-нибудь артиллерийских снарядах. В условиях войны укрытие — это самое главное для бизнеса, потому что жизнь людей бесценна, ее не вернешь», — говорит Чечеткин.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Автономность, вентиляция и инклюзивность: как устроено современное подземное хранилище

Поэтому, как только Силы обороны освободили Киевщину и российская угроза была отодвинута, в Броварах начали строить настоящее бомбоубежище, которое могло бы надежно защитить работников.

«Наше хранилище рассчитано на 600 человек. Это максимальное количество работающих в одну смену плюс персонал поставщиков — водители, которые во время воздушной тревоги или обстрела могут находиться на объекте», — рассказывает руководитель компании.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Бомбоубежище построено по всем существующим нормативам и стандартам, хотя, по словам Чечеткина, в современной Украине фактически нет собственных строительных норм по укрытиям — только обновленные стандарты с советских времен.

«В этом вопросе мы пошли дальше: добавили туда вентиляцию, которая защищена от взрывов, плюс механические приводы к вентиляции, установили систему дымоудаления. Таким образом, если не будет энергоснабжения, бомбоубежище будет работать — людям будет чем дышать, и они могут в нем находиться достаточно долго. Бомбоубежище оборудовано необходимым количеством туалетов. Там хранится определенный запас еды и воды. Есть дублирующее резервное питание — генератор, который находится на поверхности, и еще один внутри. Также есть комната для хранения горючего, она отделена от бомбоубежища. Кроме того, помещение оборудовано пандусами, и им могут воспользоваться маломобильные люди — для них под землей обустроены даже туалеты. Есть обогрев, то есть зимой там не будет холодно, и люди смогут находиться в нем продолжительное время», — подчеркивает Владислав Чечеткин.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Выдержало баллистику и 7-часовой пожар

Владелец компании не раскрывает точную толщину перекрытия, но подчеркивает его прочность:

«Это железобетон самого высокого качества, перекрытия достаточно толстые, они выдерживают очень большие нагрузки. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что строили мы его не зря. Ведь ни один из 92 человек, которые были на смене, плюс несколько человек от поставщиков, не пострадали, потому что все были в бомбоубежище. А рядом с ним был прилет трех баллистических ракет. Укрытие все это выдержало, а еще выдержало огромный пожар. Наш склад горел 7 часов. Российская атака длилась очень долго, и спасатели не могли добраться на место. Только после их прибытия людей начали выпускать из укрытия. Ни один человек, который был в нем, не пострадал ни от взрывов, ни от обломков, ни от продуктов горения, хотя там был настоящий ад. Для нас это большая радость: все люди остались живы и невредимы», — делится руководитель предприятия.

Интересный момент: спасатели, прибывшие тушить пожар на склад, уже не покидали территорию, потому что там было укрытие. Во время повторных тревог они заходили в бомбоубежище, пережидали опасность, а затем выходили и тушили пламя дальше.

Укрытие оборудовано под нужды маломобильных людей

Укрытие оборудовано под нужды маломобильных людей

Под землей есть отдельные туалеты для маломобильных граждан

Под землей есть отдельные туалеты для маломобильных граждан

Более того, в составе укрытия построен медицинский пункт, где постоянно дежурит медицинская бригада.

«Россия атакует нас не в первый раз. До этого был воздушный удар по автоплощадке. Тогда один человек погиб и шесть получили ранения. Из-за затяжной тревоги скорая помощь не ехала. И я уверен, что в тот день всех этих шесть человек спасла наша медицинская служба. На месте они оказали людям первую помощь, стабилизировали и предоставили возможность живыми дождаться эвакуации и госпитализации в медицинские учреждения», — вспоминает предприниматель.

Стоимость и сроки строительства укрытия

Строительство подземного убежища обошлось компании в 60 миллионов гривен. Построили его очень быстро — почти за 5 месяцев. Участок под строительство выбрали такой, где было меньше подземных коммуникаций, чтобы избежать их переложения.

«С этим проблем не было — запланировали и построили. Мы очень быстро получили технические условия на строительство. Были проблемы с принятием объекта в эксплуатацию, один из членов комиссии явно препятствовал этому, но другие были на нашей стороне. Поэтому и в эксплуатацию хранилище мы быстро ввели, поэтому могли его использовать и защищать своих людей», — отмечает Владислав Чечеткин.

Люди находились в помещении пока наружу семь часов бушевал пожар

Люди находились в помещении пока наружу семь часов бушевал пожар

Эвакуация: почему важны регулярные учения персонала

Очевидцы, проезжавшие мимо объекта в Броварах, рассказывают: укрытие там совсем незаметное, поэтому казалось, что оно соединено с складом под землей. Однако никакого подземного перехода нет — просто на предприятии действует жесткое правило: раздается тревога, и все немедленно направляются в безопасное место.

Как рассказал Владислав Чечеткин, сотрудники постоянно проходили инструктажи и практические учения. К примеру, регулярные выучки имели медицинские работники, а ежеквартально проходили тренировки по противопожарной безопасности. Благодаря этому во время первых трех атак «Шахедов» персонал сумел самостоятельно потушить огонь и спасти имущество. Однако от последующего удара баллистическими ракетами уберечь объект не удалось.

«В последние месяцы каждая смена еженедельно отрабатывала срочную эвакуацию в укрытие и четко знала свой маршрут. Это дало результат, ведь соблюдение правил во время войны очень важно», — заключает руководитель компании.

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