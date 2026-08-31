Попадание баллистики и 7 часов в огне: как укрытие в Броварах спасло 92 человека

Укрытие в Броварах, которое выдержало удар баллистики и страшный пожар вокруг

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Киев переживает тяжелые испытания войной и воздушный террор со стороны России: удары баллистическими ракетами сменяются атаками реактивных дронов, которые продолжаются непрерывно и даже несколько дней подряд.

Слово «укрытие» в такие времена весит больше золота. Но их в достаточном количестве в Киеве нет. За четыре года войны построено только четыре объекта, а городские власти уже даже сменили риторику: людям больше не говорят «направляйтесь в укрытие», ограничиваясь призывом «находитесь в безопасных местах».

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О том, что подземных хранилищ для киевлян критически не хватает, ТСН писал неоднократно. Об этом ярко свидетельствуют и переполненные людьми станции метро.

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Чиновники оправдываются, что строить подземные хранилища в Киеве мешают тесная городская застройка и многочисленные подземные коммуникации, которые очень дорого перекладывать. Хотя на самом деле РГА просто не спешат их искать. При этом Киевсовет за годы войны выделил на строительство и ремонт укрытий более 7 миллиардов гривен, но новых убежищ в достаточном количестве город так и не получил. Из-за беспечности, безразличия, лени или надежды, что война закончится к очередному концу года?

Ракетный удар по складу в Броварах: как бомбоубежище спасло 92 человека

Но есть другие примеры, когда своевременно и качественно построенные укрытия по-настоящему спасают жизнь.

Один из таких примеров — бомбоубежище на крупнейшем распределительном складе компании Rozetka в Броварах. Оно спасло жизнь 92 работников во время разрушительного российского обстрела тремя баллистическими ракетами в ночь на 5 августа 2026 года.

Владелец компании Владислав Чечеткин рассказал об опыте строительства этого укрытия. Как оказалось, первое убежище в Броварах компания построила еще в марте 2022 года, когда линия фронта проходила всего в трех километрах от их склада и туда долетали даже пули.

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«Тогда, в 2022-м, было сложно с техникой, которая вся была направлена на строительство оборонительных рубежей. Да и собственно у нас не было возможности строить что-то большое — бизнес тогда почти не работал. Поэтому мы построили первое укрытие из закопанных под землю контейнеров с перекрытием деревом сверху и насыпью. Все по наставлениям гражданской обороны еще советских времен», — рассказывает ТСН.ua Владислав Чечеткин.

Он добавляет, что это наскоро построенное укрытие очень помогло: бизнес смог работать, сохраняя жизнь своих людей, а сотрудники не боялись находиться на рабочих местах.

«Современные здания — это не бетон, не кирпич, а только сэндвич-панели, защищающие от жары, холода и осадков. Но они никак вас не защитят от пуль, уж не говоря о каких-нибудь артиллерийских снарядах. В условиях войны укрытие — это самое главное для бизнеса, потому что жизнь людей бесценна, ее не вернешь», — говорит Чечеткин.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

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Поэтому, как только Силы обороны освободили Киевщину и российская угроза была отодвинута, в Броварах начали строить настоящее бомбоубежище, которое могло бы надежно защитить работников.

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«Наше хранилище рассчитано на 600 человек. Это максимальное количество работающих в одну смену плюс персонал поставщиков — водители, которые во время воздушной тревоги или обстрела могут находиться на объекте», — рассказывает руководитель компании.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Бомбоубежище построено по всем существующим нормативам и стандартам, хотя, по словам Чечеткина, в современной Украине фактически нет собственных строительных норм по укрытиям — только обновленные стандарты с советских времен.

«В этом вопросе мы пошли дальше: добавили туда вентиляцию, которая защищена от взрывов, плюс механические приводы к вентиляции, установили систему дымоудаления. Таким образом, если не будет энергоснабжения, бомбоубежище будет работать — людям будет чем дышать, и они могут в нем находиться достаточно долго. Бомбоубежище оборудовано необходимым количеством туалетов. Там хранится определенный запас еды и воды. Есть дублирующее резервное питание — генератор, который находится на поверхности, и еще один внутри. Также есть комната для хранения горючего, она отделена от бомбоубежища. Кроме того, помещение оборудовано пандусами, и им могут воспользоваться маломобильные люди — для них под землей обустроены даже туалеты. Есть обогрев, то есть зимой там не будет холодно, и люди смогут находиться в нем продолжительное время», — подчеркивает Владислав Чечеткин.

Укрытие, выдержавшее удар баллистикой и страшный пожар

Выдержало баллистику и 7-часовой пожар

Владелец компании не раскрывает точную толщину перекрытия, но подчеркивает его прочность:

«Это железобетон самого высокого качества, перекрытия достаточно толстые, они выдерживают очень большие нагрузки. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что строили мы его не зря. Ведь ни один из 92 человек, которые были на смене, плюс несколько человек от поставщиков, не пострадали, потому что все были в бомбоубежище. А рядом с ним был прилет трех баллистических ракет. Укрытие все это выдержало, а еще выдержало огромный пожар. Наш склад горел 7 часов. Российская атака длилась очень долго, и спасатели не могли добраться на место. Только после их прибытия людей начали выпускать из укрытия. Ни один человек, который был в нем, не пострадал ни от взрывов, ни от обломков, ни от продуктов горения, хотя там был настоящий ад. Для нас это большая радость: все люди остались живы и невредимы», — делится руководитель предприятия.

Интересный момент: спасатели, прибывшие тушить пожар на склад, уже не покидали территорию, потому что там было укрытие. Во время повторных тревог они заходили в бомбоубежище, пережидали опасность, а затем выходили и тушили пламя дальше.

Укрытие оборудовано под нужды маломобильных людей

Под землей есть отдельные туалеты для маломобильных граждан

Более того, в составе укрытия построен медицинский пункт, где постоянно дежурит медицинская бригада.

«Россия атакует нас не в первый раз. До этого был воздушный удар по автоплощадке. Тогда один человек погиб и шесть получили ранения. Из-за затяжной тревоги скорая помощь не ехала. И я уверен, что в тот день всех этих шесть человек спасла наша медицинская служба. На месте они оказали людям первую помощь, стабилизировали и предоставили возможность живыми дождаться эвакуации и госпитализации в медицинские учреждения», — вспоминает предприниматель.

Стоимость и сроки строительства укрытия

Строительство подземного убежища обошлось компании в 60 миллионов гривен. Построили его очень быстро — почти за 5 месяцев. Участок под строительство выбрали такой, где было меньше подземных коммуникаций, чтобы избежать их переложения.

«С этим проблем не было — запланировали и построили. Мы очень быстро получили технические условия на строительство. Были проблемы с принятием объекта в эксплуатацию, один из членов комиссии явно препятствовал этому, но другие были на нашей стороне. Поэтому и в эксплуатацию хранилище мы быстро ввели, поэтому могли его использовать и защищать своих людей», — отмечает Владислав Чечеткин.

Люди находились в помещении пока наружу семь часов бушевал пожар

Эвакуация: почему важны регулярные учения персонала

Очевидцы, проезжавшие мимо объекта в Броварах, рассказывают: укрытие там совсем незаметное, поэтому казалось, что оно соединено с складом под землей. Однако никакого подземного перехода нет — просто на предприятии действует жесткое правило: раздается тревога, и все немедленно направляются в безопасное место.

Как рассказал Владислав Чечеткин, сотрудники постоянно проходили инструктажи и практические учения. К примеру, регулярные выучки имели медицинские работники, а ежеквартально проходили тренировки по противопожарной безопасности. Благодаря этому во время первых трех атак «Шахедов» персонал сумел самостоятельно потушить огонь и спасти имущество. Однако от последующего удара баллистическими ракетами уберечь объект не удалось.

«В последние месяцы каждая смена еженедельно отрабатывала срочную эвакуацию в укрытие и четко знала свой маршрут. Это дало результат, ведь соблюдение правил во время войны очень важно», — заключает руководитель компании.

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