Попадание "Шахеда" в дом в Киеве: отец погиб, жена и сын - в больнице

Русский дрон влетел прямо в подъезд дома.

Елена Капник
Атака на Киев 29 ноября.

Атака на Киев 29 ноября.

Ночью 29 ноября во время атаки РФ на Киев на Святошино. произошло попадание дрона в подъезд трехэтажного жилого дома. В этом доме погиб мужчина. Его жена и сын получили ранения.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик.

В этом здании пострадала вся семья. Отец погиб, мать и ребенок оказались в больнице. По данным очевидцев, женщина и ребенок получили сильные ожоги и сейчас в больнице.

Отметим, спасатели сообщили, что ночью деблокировали из-под завалов тело 42-летнего мужчины. Кроме того, им удалось спасти ребенка.

Корреспондентка сообщила, что в Святошинском районе минимум семь домов пострадали вокруг того, куда влетел "Шахед". Кроме того, повреждено около двух десятков автомобилей.

Напомним, 29 ноября РФ атаковала Киев беспилотниками, разными типами ракета. В частности, "Кинжалами". В результате атаки повреждения жилых частных домов и многоэтажек.

По меньшей мере, два человека погибли: один в Святошинском районе, а другой - в Дарницком. Кроме того, по данным властей, количество пострадавших выросло до 29 человек. Хотя утром количество травмированных не достигало и десяти человек.

