"Попали в несколько котлов": бригадный генерал шокировал, какая ситуация на фронте

Командующий ДШВ, бригадный генерал Олег Апостол рассказал, какая ситуация сейчас на линии фронта, в частности, на Добропольском направлении.

В эксклюзивном интервью специальной корреспонденции ТСН Юлии Кириенко он отметил, что уже есть несколько мест, где противник «отрезан».

Кроме того, по его словам, армия РФ деморализована:

«Есть несколько мест, где противник уже отрезан. И даже мы понимаем, что он деморализован: когда наши войска к нему приходят, зачищают их, они даже не вступают в бой, уже не воюют. Мы сейчас понемногу отрезаем. Сейчас уже пришла осень, мы пытаемся глубже закрыть, а с теми, кто залез глубже нас, я думаю, что сама природа и потом мы с ними справимся до конца. Но противник, действительно, он в окружении».

Олег Апостол говорит, что армия РФ может продвигаться, однако не имеет стратегического успеха.

«Понятно, что там нет линии, на которой пять метров стоит солдат. Нет. Но перекрестки какие-то Т-образные, они все заняты. Это не значит, что противник не может идти через поле — пять убили, один дошел. Но это же не значит, что у него какой-то стратегический успех уже там есть. Он не может дальше продвигаться. Он может просочиться, но ситуацию там мы не теряем. На данный момент мы ее контролируем, мы нормально навязали свои действия», — говорит военный.

Он добавляет, что России не удалось выполнить задачи, которые она ставила до конца лета.

«И на сегодня — то, что я вижу со стороны — противник не имеет успеха. Уже октябрь, а они должны были выйти куда? В районе туда Барвенково, чтобы отрезать весь Донбасс. Сейчас уже октябрь и они ничего не достигли, а наоборот попали в несколько котлов, и мы их вытесняем», — рассказывает бригадный генерал.

