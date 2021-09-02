Поправились и покрылись мехом: во Франции панденята-близнецы хорошо растут и много спят

Поправились и покрылись мехом: во Франции панденята-близнецы хорошо растут и много спят

Малыши проводят с мамой до трех часов в день.

Во Франции показали, как за месяц изменились маленькие панденята-близнецы.

Об этом 2 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Они родились с весом 149-ть и 128-мь граммов, а теперь весят уже 1 014 и соответственно 1 009. Малыши хорошо растут, хотя глаза еще не открыли. В зверинце им дали прозвища — Цветок Хлопка и Снежинка. Настоящие имена панденята получат только, когда им исполнится сто дней. И выберет их — первая леди Китая — страны, которой принадлежат все черно-белые панды. Пока детвора проводит с мамой до трех часов в день, остальное время находится под пристальным наблюдением смотрителей и делает то, что, пожалуй, больше всего любят панды — спит.

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Новости мира: во Франции показали, как за месяц изменились маленькие панденята-близнецы

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