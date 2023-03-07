Попрощались с ангелом бойцов: в Виннице похоронили парамедика Яну Рыхлицкую

В Виннице попрощались с боевым парамедиком Яной Рыхлицкой, которую называли ангелом бойцов и девочкой с косичками. Она спасала военных в самом аду, но сама не убереглась. 29-летняя девушка погибла во время эвакуации раненых под Бахмутом. Медицинский автомобиль обстреляли россияне из минометов, Яна и еще один санитар погибли на месте, говорится в ТСН.

Сотни людей пришли попрощаться с Яной, ангелом-хранителем из 93 бригады. «Яра» из «Холодного Яра» так ее называли в 93-й бригаде – неоднократно вытаскивала раненых из самого ада. Так было и на этот раз, Яна вместе с санитаром и водителем эвакуировали раненых с позиций недалеко от Бахмута. Вражеская мина попала прямо в медицинское авто. "Я увидел, заводят водителя раненого, я был удивлен, спрашиваю, что произошло, он спустил голову говорит, к сожалению, двоих нет, было прямое попадание, потом мы узнали, что это была именно Яна", — вспоминает капеллан отец Владимир.

Капеллан общался с девушкой вечером накануне выезда. Говорит, Яна постоянно рвалась на передовую вытаскивать бойцов, но командиры не отпускали. “Она всегда просила разрешения уехать, ее начмед не разрешал, хотя бы раз в безопасное место, не под сам Бахмут, а в Часов Яр, где более спокойно. Так Бог повел ее жизнь, не в самом Бахмуте, вражеская мина попала в их авто”, — говорит он.

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До войны 29-летняя Яна работала в ІТ-компании, когда началось полномасштабное вторжение, начало волонтерить. "Добыла всевозможные вещи, ее все знали, давали даже ценные товары - тепловизоры без денег, потому что знали, если Яна берется, ей можно доверять", — говорят друзья девушки.

Но когда поняла, что ее помощь нужнее на фронте, оставила престижную работу, пошла на курсы парамедиков и подписала контракт с ВСУ. “Отчаяние, маленькое, худенькое, на своих плечах все нести, таких патриотов нет и не будет. Один единственный ребенок, отдавший жизнь за всю страну”, — говорят родные.

Военные знают, Яна будет жить в их сердцах и ждать победы, в которую так верила, уже на небе. Похоронили Яну на Аллее героев в Виннице.

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