Попросили кофе и расстреляли: женщина из Донецкой области рассказала, как россияне убили ее сыновей, мужа и соседку

Жительница Донецкой области, которая выжила во время расстрела

В Днепре спасают жительницу села Звановка из Донецкой области. Ее мужа, двух сыновей и соседей расстреляли оккупанты. Женщину тоже считали убитой. Но Ольга очнулась и из последних сил смогла дойти до украинских защитников. Те ее передали медикам. Она 12 часов шла по минным полям и под взрывы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Жительница Донецкой области рассказала, как россияне расстреляли ее семью

Все пережитое Ольга помнит до мелочей. С мужем и двумя взрослыми сыновьями пряталась в подвале собственного дома в селе Звановка возле Северска. Собирались выехать в безопасное место, даже собрали вещи, но утром выйти уже было невозможно. И так продолжалось десять дней.

Пани Ольга, которая выжила во время расстрела

«Прилеты, беспилотники, тысяча их просто! И они над твоим домом летают, летают. И ты просто ждешь, что он сейчас упадет, что на седьмой день старший сын говорит: мама, я это не вы держу, я сойду с ума», — говорит она.

Говорит: когда вдруг все стихло, младший — 32-летний сын вышел за водой. А в их подвал зашли оккупанты.

«Гаварите, где враги». Говорю: да откуда я знаю?! Один даже говорит: вы не можете кофе сделать? А у нас и воды не было. Говорил, как человек, что-то о дочери рассказал. А потом просто хладнокровно зашел и расстрелял», — говорит женщина.

Ольга вспоминает, как очнулась в подвале с простреленным лицом рядом с убитым мужем и старшим сыном. Их обоих звали Александрами. Говорит: пошла искать младшего — Владимира.

«Все горит, просто горит! Ну, фильм ужасов. Все взрывается. На четвереньках дошла я к соседке в погреб. А там — армагеддон. Лежит соседка моя убитая, рядом мой сын тоже лежал. Я подняла его ручку, а она уже была такая, как у куклы. Говорила: Вова, прости меня, что я не могла тебя спасти», — говорит женщина.

Женщина пешком выбралась из села

Уже в темноте решилась идти из села. Как преодолела путь с ранением — до сих пор не понимает.

«Я себе шла. Падают те бомбы. Я прям понимаю: одна упала, потому что оно видно. В одну яму я упала, она еще горячая была, едва из нее выбралась. Я шла, мне было все равно. Убьет ракета — да убьет. Потом, оказывается, там мины были», — говорит женщина.

Медики спасают раненую

Медики рассказали о спасении жительницы Донецкой области

За полсуток наконец дошла до украинских защитников. Те оказали помощь и доставили в больницу Днепра.

«Это просто счастье, что пуля прошла немножко ниже и не задела эти сосуды, очень важные и не сделала ее мертвой через секунду. Какие-то пол сантиметра ее отделяло от смерти после такого выстрела», — говорит медик.

Пуля прошла сквозь правую щеку и вышла возле левого уха. Операция длилась более часа, впереди еще новые, чтобы спасти лицо.

С раненой работают психологи, чтобы она смогла справиться с горем.

«Все помнит. Психика не забыла. Психика адаптировалась, чтобы сохранить свое здоровье. Поэтому она так говорит, что я не реагирую, как должна реагировать», — говорит психолог.

Оккупантам грозит наказание за расстрел гражданских

В то же время она сама хочет наказания для убийц ее родных.

«Я бы их узнала! Я это запомнила на всю жизнь», — говорит женщина.

«Допросили потерпевшую и зафиксировали ее показания относительно очередного военного преступления против гражданского населения. Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления российских военнослужащих», — говорит руководитель управления Донецкой областной прокуратуры Вадим Букрей.



Тем, кто совершил военное преступление, грозит пожизненное заключение.

