Попросил сигарету, а оказался в реанимации: к жестокому избиению киевлянина может быть причастен сотрудник ВР

Попросил сигарету, а оказался в реанимации: к жестокому избиению киевлянина может быть причастен сотрудник ВР

По словам потерпевшего, избиение — дело рук Антона Черниенко, пятикратного чемпиона Украины по каратэ, ныне работающего в парламенте главным консультантом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В Киеве мужчину жестоко избили после того как он попросил сигарету. История случилась еще в начале октября, но Алексей Остаповський только сейчас смог о ней рассказать. Во время операции ему удалили часть черепа. А нападающий даже не извинился и не предложил помощь.

Об этом говорится 20 октября в сюжете ТСН.19:30.

Мужчину доставили в больницу без сознания. У него в голове была гематома огромных размеров, поэтому пришлось вырезать и ее, и часть черепа. Медики потом рассказали потерпевшему, что во время операции был риск, что он "вообще не проснется". Более двух недель мужчина находился под постоянным наблюдением врачей и только сейчас его отпустили домой.

Пострадавший рассказывает, что в 5 утра вышел из ночного заведения и хотел закурить. С такой просьбой он обратился к компании молодых людей, стоявших рядом.

Алексей уверен, это дело рук Антона Черниенко, пятикратного чемпиона Украины по каратэ, ныне работающего в парламенте.

Новости Украины: в столице мужчина получил по голове после того, как спросил закурить

Действительно ли это Черниенко, как и услышать его версию журналистам не удается — даже по телефону. Рабочий номер, указанный на сайте парламента, не отвечает. Тоже самое и с контактами его руководителей из комитета. Собственные же источники ТСН подтвердили, что по делу избиения этот человек проходит.

"По данному факту начато уголовное производство. Все участники инцидента установлены. Продолжаются необходимые следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы", — официально прокомментировала инцидент Подольского управления полиции Киева Анна Страшок.

Подобные истории сейчас происходят все чаще. Почти ежемесячно кто-то берется решать споры силой, а не подбирать аргументы. Такие инциденты заканчиваются сотрясениями мозга, гематомами, инвалидностью, а никогда и смертью.

Напомним:

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