Популярность из-за прически: украинская модель Кристина Пономарь рассказала о пути на мировые подиумы

Девушке удалось получить расположение мировых дизайнеров.

Украинская модель открыла один из самых желанных итальянских модных показов в Милане и приняла участие в дефиле самых известных парижских брендов. Кристина Пономарь — 21-летняя украинка, в модельном бизнесе уже пять лет. Но заметили девушку только после короткой стрижки.

О пути девушки к мировой известности и суммах, которые зарабатывают модели — 11 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам Кристины, красивых, высоких и худых — миллионы.

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Впрочем, на мировые подиумы Милана, Парижа и Нью-Йорка — попадают десятки. И даже они меняются каждый год, если не запоминаются дизайнерам. Кристине Пономарь удалось получить их расположение.

"Я хотела быть учителем, я поступила, собиралась-планировала ... Но в один прекрасный день со своей мамой я шла просто в магазин, когда директор моего агентства увидела меня, подбежала и предложила попробовать себя в качестве модели", — рассказывает она.

Мама Кристины, которой в то время было 15, не была готова к такому предложению. Да и денег у семьи на поездки не было. Но родители не препятствовали. После года на подиумах в Украине — Кристину пригласили в Китай. Полетела за деньги модельного агентства.

"За одну съемки в Азии начинающей модели могут заплатить от 500 до 1000 долларов. Но из всего заработка всегда нужно забирать минимум 50%, которые идут 30% - зарубежном агентству, 10% — материнскому и еще 10% — это налоги, которые вычитаются. Также есть такая интересность как "минус" — деньги, которые агентство на тебя потратило", — отмечает Кристина.

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Именно надежное агентство, уверяет Кристина — залог того, что девушки едут за границу работать по специальности. Далее, в каждой стране агентство работает с местным агентством, которое может отвести модель на кастинги. Но и это не гарантирует, что девушки доберутся до подиумов известных дизайнеров.

Пять лет Кристина работала моделью, но с известным брендом столкнулась только раз. Наконец, итальянский агент посоветовал подстричь волосы.

Кристина отказалась, но за год уговоров все же сдалась.

"Я подстриглась и сразу же мое агентство написало, что меня хотят позвать на кастинг Prada. До этого я ходила три года на все кастинги Prada, я им вроде нравилась, но они все равно мне отказывали", — вспоминает она.

После итальянского бренда — посыпались французские. График стал бешеным.

Теперь дома Кристина бывает редко, но отношения таки рискнула начать. Он тоже модель, а познакомилась пара в Милане.

Новости мира: украинская модель открыла один из итальянских модных показов в Милане

Слухи о богачах, с которыми якобы встречаются модели, говорит, миф. По крайней мере среди своего окружения не замечала.

После роста популярности Христя стала давать советы начинающим моделям, как правильно ходить и разоблачать недобросовестные модельные агентства. Также советует не обращаться девушкам в модельные школы.

"Для того, чтобы стать моделью, заканчивать модельные школы не нужно. Никому платить не нужно. Нужно отправить заявку в материнское агентство, если вы им подходите, всему вас научат бесплатно", — советует она.

Кристина стала популярной не только на подиуме, но и в TikTok.

Несмотря на то, что работа модели оказалась намного сложнее, чем девушки обычно себе представляют, бросать, говорит Кристина, нельзя. Потому что за год тебя все забудут. А хочется дождаться, когда популярность будет работать на тебя.

И хотя еще не отдохнула от недель моды, скоро поедет сниматься в рекламной кампании французского бренда.

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