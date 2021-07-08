Популярный курорт во Львовской области остался без воды: почему так произошло и что делает власть

Популярный курорт во Львовской области остался без воды: почему так произошло и что делает власть

Поселковый голова Сходницы утверждает, что водой пользуется лишь 10% жителей.

Курорт без воды. В Сходнице на Львовщине уже неделю нет водоснабжения. Страдают не только местные жители. Под угрозой и туристический сезон. Ведь Сходница — один из крупнейших бальнеологических курортов Украины. В заполнены гостиницы воду для туристов подвозят спасатели. А вот местные или ездят с бочками к источнику, или вынуждены воду покупать.

Об этом 8 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Вода, что прославила Сходницу, сейчас здесь на вес золота. Из крана — ни капельки. Чтобы помыться или еду сварить, жители многоэтажек ходят к источнику — с бутылками и ведрами.



"Это бочки, в которые мы набираем воду, чтобы хоть какой-то запас. Не знаю, насколько ее можно пить, как чистая, но мы пользуемся, потому что выхода нет", — говорит жительница Сходницы Светлана Пришлюк.



Между тем именно за водой приехали сюда сотни туристов. Потому что 15 минеральных источников поселка известные на всю Украину.



"Я из Киева, сюда езжу на отдых, за здоровьем, это уже 12 лет", — говорит турист.



Неделя без водопровода и туристический сезон на грани срыва.



"Централизованной нету, покупаем в бутылях, чтобы готовить пищу", — говорит туристка из Полтавы Елена Провора.



Почему же вода исчезла из сетей? Поселковый голова соображает, что из-за очистных работ.

"С 1 июля было объявлено, что идет чистка озер водозабора. Это было объявлено на радио. Сегодня мы имеем 8 число, я так понимаю, сегодня вода должна появиться в сети. Я общаюсь с мэром Борислава", — говорит поселковый голова Сходницы Иван Пиляк.

Новости Украины: на курорте во Львовской области уже неделю нет водоснабжения

Но плохо, говорят в Бориславском горсовете, где ранее поставляли воду в Сходницу. Потому что еще в апреле сообщили, что летом разорвут все отношения с курортом. Ведь он вышел из подчинения Борислава и стал центром отдельной ТГ.

"Мы готовы поставлять воду тому предприятию, которое определено как поставщик на территории Сходницкой ТГ. Сейчас мы просим Сходницу взять на баланс сети и подавать людям воду", — говорит главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства Бориславского городского совета Роман Корпан.



Но в Сходнице, говорят, делать этого не хотят. Потому годами имеют большие потери воды.



"Мы знаем, что мы подаем 2-3 тысячи кубов Сходнице, а она оплачивает — 200", — добавляет главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства Бориславского городского совета Роман Корпан.



Между тем поселковый голова курорта уверен, что вода скоро появится. Поэтому искать поставщика не собирается, как и организовывать работу водовозов. Ибо сказано, водопроводом пользуется лишь 10% из 2000 жителей Сходницы.



"Еще здесь не было ни одного человека, который бы пришел и сказал, что здесь нет воды", — говорит Иван Пиляк.

"А вы душ, где принимали?", — спросила корреспондентка ТСН.

"Дома", — ответил Иван Пиляк.

"А воду, где брали?", — спросила корреспондентка ТСН.

"Из колодца", — ответил Иван Пиляк.

"А жителям, что делать?", — спросила корреспондентка ТСН.

"Что делать жителям. В данном случае не знаю", — ответил Иван Пиляк.



Поэтому каждый спасается, как может. Администрации отелей, чтобы не срывать сезон за свои деньги договариваются со спасателями.

"Тех емкостей, что у нас есть, хватает на 8 часов рабочих. Так, как воды не стало, то мы заказывали в ГСЧС машину и они нам закачивали", — говорит работник отеля в Сходнице Андрей Нимас.

Напомним, в Киеве вода движется по трубопроводам 1960-х годов и загрязняется.

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