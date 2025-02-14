Популярный телефон взорвался в руках: в Луцке пострадал 14-летний парень – что известно

Состояние парня, в руках которого взорвался мобильник, улучшилось. Медики говорят, что он отделался легкими ожогами только потому, что быстро отбросил гаджет. Это произошло в Луцке. В руках четырнадцатилетнего юноши задымился и загорелся мобильный телефон. А через секунды устройство разорвало на части.

Почему такие случаи бывают, и что стало причиной взрыва – корреспондентка ТСН Татьяна Хомич узнавала.

Подросток, в руках которого разорвался телефон, до сих пор в состоянии стресса, с прессой общаться еще не готов. Как все было, – рассказывает его отец. Владимир показывает то, что осталось от гаджета. Он задымился, вспыхнул и наконец разорвался прямо в руках подростка.

Телефон взорвался в руках

“Было все в дыму, просто в едком. Я никогда не я никогда не представлял, что телефон может так пылать и дымить”, – говорит Владимир Пащенко.

Отец пострадавшего

Говорит: это случилось, когда сын посылал другу сообщения. И гаджет в это время не был на зарядке, говорит мужчина.

"Хорошо, что сын понимал, и мы сориентировались, что делать, во-вторых, это могло случиться ночью, когда все спали", – рассказывает отец.

Первую помощь парню оказывали в травмпункте. Повезло, что он сразу успел отбросить горящий телефон, и ожоги легкие, говорят медики.

“Проведена первично-хирургическая обработка раны, с рекомендациями отпущен домой. В общем, у ребенка есть термический ожог левой кисти”, – рассказала заведующая отделением неотложной помощи Наталья Дубина.

Телефон – вернее, его обломки – полиция изъяла. Его отдали на экспертизу. Что именно повлекло за собой взрыв, следователи еще выясняют.

Специалисты объясняют, причин взрыва может быть несколько. Современные мобильные устройства питаются от литий-ионных аккумуляторов. И если они выходят из строя, есть риск возгорания или взрыва.

Телефон

"Батарея или перегревается, или где-то замыкание идет, то есть возможно вода попадает, возможно даже быть брак, обычный заводской брак", — говорит специалист по IТ-технологиям Андрей Божко.

И хотя случаи, когда гаджеты взрываются, бывают нечасто, спасатели советуют соблюдать простые правила, чтобы избежать несчастных случаев. Следите, чтобы аккумулятор не перегревался. И не пользоваться устройством, когда он заряжается.

“Не рекомендуется оставлять телефоны на ночь для зарядки. Во время зарядки телефон существенно нагревается, поэтому используйте сертифицированные устройства", – рассказал представитель ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров.

А эксперты советуют обратить внимание на батарею. Если она хоть немного повреждена – советуют заменить в сервисном центре. Сейчас пострадавший парень лечит ожоги, его родители в это время обратились к компании-производителю. Хотят выяснить, не имел ли место заводской брак.

Читайте также :