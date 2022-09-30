Попытка аннексии, призывы к "переговорам" и обвинение США в оккупации: основное из истерического выступления Путина

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

ТСН.ua собрал основные положения из выступления диктатора Путина.

Диктатор поддержал аннексию украинских территорий и заявил, что РФ их "не бросит"

В начале своего выступления Путин поддержал вхождение украинских территорий, оккупировавших российскими войсками в состав РФ. Он заявил, что Россия якобы никогда не откажется от захваченных украинских земель. Референдум "под дулами автоматов" Путин назвал "волеизъявлением миллионов людей"

"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что это решение будет поддержано, потому что это воля миллионов людей", — заявил диктатор.

Путин в очередной раз прочитал "историческую лекцию" о фейковой "Новороссии" и "героях русской весны".

Диктатор в своей речи упомянул о боевиках, "погибших за русскую весну" — "Моторолу", Захарченко и других оккупантах и коллаборантах и объявивших их новыми "героями России".

Путин призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и "сесть за стол переговоров"

Президент России Владимир Путин призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и сесть за стол переговоров.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы готовы к этому. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне не будем обсуждать. Он сделан. Россия его не предаст", — сказал диктатор Путин.

Путин обвинил США в оккупации Германии, Японии и Кореи

Путин заявил, что Запад насквозь лицемерен, а США фактически оккупирует ряд стран. Запад несет другим странам только порабощение и насилие. А США до сих пор оккупируют Германию, Японию и Республику Корею.

"Западные страны веками утверждают, что они несут другим народам свободу и демократию. Все с точностью наоборот. Вместо демократии — подавление и эксплуатация. Вместо свободы — порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сути антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь", – сказал он.

Путин упомянул о ядерном оружии

Также диктатор начал грезить, что во время Второй мировой войны США уничтожили многие немецкие города с целью запугать россиян.

"США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросима и Нагасаки. Кстати, создали прецедент. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без военной необходимости в развалины во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города, и это было сделано демонстративно, цель была только одна – запугать и нашу страну, и весь мир. До этого времени фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны. При этом цинично называют их равноправными союзниками", — добавил он.

Путин обвинил "англосаксов" в подрыве "Северных потоков"

Российский диктатор Владимир Путин обвинил "англосаксов" в взрывах на ветвях газопроводов "Северный поток".

"Англосаксы уже имели санкции, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры", — заявил Путин, имея в виду ситуацию с утечкой газа на ветвях "Северных потоков".

Путин и гендер

Российскому диктатору тоже не понравилось, что в западном мире существует гендерная политика. Он заявил, что "в России этого не будет".

"С начальных классов детям навязывали извращения, ведущие к деградации и вымиранию. Чтобы им втолковывали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некоторые гендеры и предлагали сделать операцию по изменению пола? Разве мы хотим, чтобы у нас в России был отец №1, №2, или совсем сошли с ума?", — заявил диктатор.

Закончился путинский цирк тем, что диктатор совместно с украинскими коллаборантами подписали так называемый "договор" о присоединении оккупированных частей Украины к России.

Напомним, псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины координировала администрация Путина.

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