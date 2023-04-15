Попытка государственного переворота в Судане: в МИДе прокомментировали столкновения и обратились к украинцам

В Республике Судан Хартуми обостряется ситуация с безопасностью, в результате чего в МИД Украины призвать граждан воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua МИД сообщил, что информация о захвате украинских заложников не подтверждается.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД также призвали украинцев, проживающих в Судане сообщить свои данные посольству Украины в Египте: по номеру +20 100 00 396 48 или на почту: emb_eg@mfa.gov.ua, или почетному консульству Украины в Хартуме: за номером +249 91 230 2520.

В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам следует обращаться за вышеуказанными контактами или на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588 или на почту: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, во время боевых действий, которые 15 апреля ведут подразделения суданской регулярной армии и военизированная группировка Сил быстрого реагирования (RSF), тесно сотрудничающая с российскими наемниками из ППК "Вагнера", в столице страны Хартуми погибли по меньшей мере три человека.

Добавим, совместная деятельность RSF и ППК "Вагнера" по добыче золота в Судане помогла создать золотые запасы в российском Центральном банке, что было важно для Москвы после вторжения в Украину. Известно о по меньшей мере 16 российских контрабандных рейсах из Судана в Россию за прошлый год.

Читайте также: