Попытка штурма, драка и слезоточивый газ: под Верховной Радой проходит митинг ветеранов МВД

Ветераны требуют пересмотра и повышения пенсий.

В Киеве под Верховной Радой сегодня, 14 июля, проходит митинг ветеранов МВД, выступающих за пересчет и пенсий. Люди приехали из разных областей нашей страны. Протестующие требуют, чтобы к ним вышел председатель ВР Дмитрий Разумков.

Об этом корреспондент ТСН.ua сообщает с места событий.

В какой-то момент между митингующими и силовиками, которые создали "цепь" у входа в Верховную Раду, произошла стычка. Ветераны пытались прорваться в здание ВР, их оттеснили правоохранители.

Очевидцы говорят, что силовики против некоторых из митингующих применили слезоточивый газ.

"Ветераны МВД прорвали ограждение, но силовиков их оттеснил. Использовали слезоточивый газ, кто-то бросался бутылками. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Сейчас перекрыли улицу Грушевского — машины пустили в объезд. Дмитрий Разумков к протестующим не вышел. Сейчас ситуация более-менее успокоилась", — рассказывает с места событий корреспондент ТСН.ua.

Сами же участники протеста говорят, что их мирный протест направлен на уравнивание пенсии и зарплаты ветеранов и действующих полицейских.

"Есть диспропорция. Мы воюем, чтобы ее не было. Наши пенсии зависят от должностного оклада полицейского. Полицейский получает с моей должности 20—25 тысяч. А у меня пенсия три с половиной тысячи гривен", — говорит пенсионер МВД Станислав Чернявский.

Вторит ему и другой протестующий. Мужчина отмечает, что пенсии должны повышаться параллельно с повышением зарплат военных.

"Есть закон 92-го года. Согласно ему, если в армии повышаются зарплаты, так же пересчитываются выплаты всем военным пенсионерам. Они этого не выполняют. Подаем в суды. Но говорят, что у нас в бюджете нет денег", — добавляет военный пенсионер Александр Брозенец.

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