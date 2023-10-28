Попытка Сталина "победить природу": исторические кадры, как строилась Каховская ГЭС (фото)

Как строилась дамба и какими были земли Херсона до ее возведения.
Советская кинохроника 50-х годов рассказывает о черных бурях Херсонщины, земле суховеев. Украинская степь тогда изнемогала без воды: засухи случались каждые три-пять лет. Послевоенного голодного, засушливого 1946-го года Иосиф Сталин решил замахнуться на еще одну большую победу. На этот раз над природой – построить Каховскую ГЭС.
В документальном фильме ТСН "Увидеть дно" о подрыве Каховской ГЭС корреспондентка Наталья Ярмола показала исторические кадры, как строилась дамба и какими были земли Херсонщины до ее возведения. И почему построение этого сооружения – это попытка похоронить исторические земли украинцев.
“50-е годы, жив Сталин. Страна пережила Голодомор, "Великий террор", немецкую оккупацию, затем советские освобождения, голод 46-47-х годов. Берия расправил крылья, тысячи и тысячи политзаключенных, сотни тысяч расстрелянных, убитых. Ну кто бы сопротивлялся. Людям повелительно сказали, вы переселяетесь и все. Система советского союза была в совершенстве разработана, чтобы действовать против человека”, – рассказывает историк Александр Алферов.
Орошение земель на юге материковой Украины и Крыма, судоходство, производство электричества. Турбины Каховской ГЭС должны буквально запустить новую жизнь на падшем юге. Сталинский проект должны были не строить, а возводить. И сделали это скорее пятилетки.
“Ведь они хотели этим водохранилищем продемонстрировать самое большое водохранилище во всем мире. Вопрос о том, что должны быть какие-то другие сценарии для возведения, уже не стояли", – говорит историк.
Дном Каховского водохранилища стали сакральные земли украинцев.
“Это Большой луг. Пуповина украинского казачества. То есть это система маленьких рек, островов, пойм. Сечь – мать, отец – Большой луг. Партийцы, исследуя эту территорию, прекрасно понимали, что они затопят не просто ряд деревень, а что они создают прецедент, когда будет затоплен, скажем так, Нотр Дам Де Пари или Колизей", – рассказывает Александр Алферов.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм про подрыв Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян
Читайте также: