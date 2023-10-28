Попытка Сталина "победить природу": исторические кадры, как строилась Каховская ГЭС (фото)

Как строилась дамба и какими были земли Херсона до ее возведения.

Советская кинохроника 50-х годов рассказывает о черных бурях Херсонщины, земле суховеев. Украинская степь тогда изнемогала без воды: засухи случались каждые три-пять лет. Послевоенного голодного, засушливого 1946-го года Иосиф Сталин решил замахнуться на еще одну большую победу. На этот раз над природой – построить Каховскую ГЭС.

В документальном фильме ТСН "Увидеть дно" о подрыве Каховской ГЭС корреспондентка Наталья Ярмола показала исторические кадры, как строилась дамба и какими были земли Херсонщины до ее возведения. И почему построение этого сооружения – это попытка похоронить исторические земли украинцев.

“50-е годы, жив Сталин. Страна пережила Голодомор, "Великий террор", немецкую оккупацию, затем советские освобождения, голод 46-47-х годов. Берия расправил крылья, тысячи и тысячи политзаключенных, сотни тысяч расстрелянных, убитых. Ну кто бы сопротивлялся. Людям повелительно сказали, вы переселяетесь и все. Система советского союза была в совершенстве разработана, чтобы действовать против человека”, – рассказывает историк Александр Алферов.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Орошение земель на юге материковой Украины и Крыма, судоходство, производство электричества. Турбины Каховской ГЭС должны буквально запустить новую жизнь на падшем юге. Сталинский проект должны были не строить, а возводить. И сделали это скорее пятилетки.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Ведь они хотели этим водохранилищем продемонстрировать самое большое водохранилище во всем мире. Вопрос о том, что должны быть какие-то другие сценарии для возведения, уже не стояли", – говорит историк.

Дном Каховского водохранилища стали сакральные земли украинцев.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Это Большой луг. Пуповина украинского казачества. То есть это система маленьких рек, островов, пойм. Сечь – мать, отец – Большой луг. Партийцы, исследуя эту территорию, прекрасно понимали, что они затопят не просто ряд деревень, а что они создают прецедент, когда будет затоплен, скажем так, Нотр Дам Де Пари или Колизей", – рассказывает Александр Алферов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм про подрыв Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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