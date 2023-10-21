Попытки армии РФ захватить Авдеевку чреваты для нее тяжелыми последствиями: мнение эксперта

Попытки армии РФ захватить Авдеевку чреваты для нее тяжелыми последствиями.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона 21 октября.

"Там действительно очень мощный укрепрайон, но любой укрепрайон, любую оборону, если постоянно давить и тратить много ресурса – можно прорвать. Вопрос в другом: решится ли российское командование потратить именно столько ресурса на окружение Авдеевки. Потому что если говорить именно о такой вариант, это ослабление сразу нескольких плацдармов", — пояснил эксперт.

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Коваленко отметил, что мы уже видим, как Луганский плацдарм, то есть Лимано-Купьянская ось – группа войск "Центр" и группа войск "Запад" – уже ослабляется.

"Но есть и другие плацдармы, которые будут страдать именно от этой кровавой авантюры", — резюмировал аналитик.

Напомним, ранее Ковалено заявил, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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