Пора ее вводить: названо шокирующее количество украинцев, которые еще не дошли по вторую дозу COVID-прививки

Пора ее вводить: названо шокирующее количество украинцев, которые еще не дошли по вторую дозу COVID-прививки

Ляшко подчеркнул, что только две прививки защищают здоровье.

В Украине по состоянию на 17 ноября, по крайней мере, первую дозу вакцины против коронавируса уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге 17 ноября.

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По данным Минздрава, отметку в 40% вакцинированных пересекли восемь областей и Киев.

"В Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации", — отметил Ляшко.

Глава Минздрава призвал тех, кто еще не получил второй прививки, пройти полный курс вакцинации. По его словам, только так вакцина будет защищать здоровье.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по своей второй дозе несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", — подчеркнул Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине в "желтой" зоне в скором времени усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации для работы учреждений в карантинных ограничениях.

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