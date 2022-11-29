Порадует ли украинцев погодой декабрь: прогноз от народного синоптика на первый месяц зимы

Первый месяц самого холодного времени года будет богатым на осадки.

В общем декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимой.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозам, вся первая декада декабря будет с небольшими морозами в пределах от -2° до -14° по ночам и -5+2° днем.

"В исключительные дни придет небольшой и умеренный снег, на юге с дождем, а вот уже вторая и первая половина третьей декады декабря должна быть относительно теплой — почти по всей стране температура будет колебаться в пределах от -1° до +6° ночью и до + 4+8° днем", — говорит синоптик.

Что касается осадков, то, по словам Щедрина, их в декабре будет много в виде дождя и мокрого снега.

Ближе к Новому году температура несколько может упасть, однако несильно - до +2-4° по ночам и до +3-3° днем, возможен мокрый снег, добавил народный синоптик.

Прогноз на январь

Станислав Щедрин также поделился и ориентировочным прогнозом на январь. Так, по его данным, первая декада января будет похожа на зиму - по всей Украине пройдут снегопады и метели, в южных областях сильные дожди и мокрый снег.

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Напомним, что руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык также прогнозирует, что декабрь будет самым теплым месяцем нынешней зимы.

Ранее синоптик Владимир Деркач говорил, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями. Так, в начале декабря будет холодно, особенно ночью, говорит народный синоптик. Затем температура несколько повысится, а дальше снова придет похолодание, которое усилится до 20 декабря, говорит Владимир Деркач. После этого, меньше чем через неделю, придет оттепель.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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