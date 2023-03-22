Поражение очевидно: Кадыров пытается не потерять свое влияние

Вероятные проблемы со здоровьем, появление лишнего веса, заметная отечность лица, дрожь рук не помешали известному блоггеру и по совместительству главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову 13 марта заявиться в Москву со шпаргалкой и попросить у кремлевского диктатора, который по кремлевскому диктатору, который по привычке схватился за стол, похвастаться своими «успехами».

Кадыров нервничает и не находит себе места, ведь боится потерять расположение своего хозяина. Да и роль «кадыровцев» на фронте близка к минимальной. Поэтому он и прибыл на встречу с Путиным, чтобы доказать, что все команды выполняются и они «стремятся действовать до победного конца, дон».

Только не ругайте: Кадыров постепенно теряет влияние в Кремле

13 марта глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Путиным для обсуждения социально-экономических достижений Чечни и внутренних событий в 2022 году. Американский институт изучения войны отметил, что Кадыров отчаянно пытается сохранить актуальность Чечни в российском политическом и военном пространстве.

Месяц назад у Рамзана Кадырова снова произошло обострение агонии. Во время своего выступления он сделал несколько громких заявлений. В частности, отметил, что "РФ захватит Киев и дойдет до границ Польши". А поставки танков западного образца Украине якобы ничего не значат.

В то же время, поражение на поле боя во время «спецоперации» Кадыров назвал военно-тактическим ходом, который позволил «вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня».

Подобных популистских заявлений у предводителя Чечни множество. Для него это своеобразное успокоение, как и для постоянно твердящего Путина, что «все идет по плану».

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Ранее одиозная фигура Кадырова считалась едва ли не самым влиятельным человеком в РФ, а вот последняя встреча стала очередным подтверждением того, что Рамзан быстрыми темпами превращается в придворного шута, которому сложно сложить слова в кучу. Он пытается продемонстрировать значимость своего региона и себя лично в политической и военной сфере Российской Федерации, при этом заметно нервничая. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны от 13 марта.

В конце концов Рамзан Кадыров все-таки рассказал Путину о деятельности чеченских боевиков в Украине, ожидая похвалы, отметил, что чеченцы добросовестно выполняют приказы своего кремлевского хозяина, потому что «стремятся действовать до победного конца». Путин в свою очередь признал заслуги кадыровцев, а «дон-дона погладил по головке».

По мнению авторов отчета, напряжение чеченского главы может говорить о том, что он испытывает давление. По данным Центра национального сопротивления от 6 марта, Рамзан Кадыров вербует боевиков из т.н. «ДНР» в ряды своего войска: «На России продолжаются феодальные течения, связанные с будущим разделением властей. Гауляйтер оккупированной Ичкерии рамзан Кадиров начал вербовать боевиков из армии т.н. «днр» в свои ряды, чтобы усилить свою власть».

Боевых достижений нет: как воюют отряды Кадырова

Российская пропаганда формировала образ кадыровцев как грозной силы, способной выполнить все прихоти Путина. Но этот миф был развенчан еще в первые дни полномасштабного вторжения украинскими военными. К тому же на войне "Тик-Ток-войска" "отличились" только видеосъемками и зверствами против мирного населения.

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» активно участвует в кровавой войне, развязанной Россией против Украины. Главная задача кадыровцев – «зачистка» и убийство бегущих с поля боя российских солдат. Простыми словами они выполняют функцию «заградотрядов» и стреляют по своим. Но кадыровцы «своими» россиян, очевидно, не считают, потому что зачем тогда называют их «вшивыми» и с большим удовольствием убивают?

Не смотря на свою репутацию и очевидные поражения, Кадыров продолжает работать над поддержкой актуальности Чечни в политической и военной сфере России.

В настоящее время чеченские войска играют мизерную роль на фронтах в Украине — проводят наступательные операции возле Белогоровки Луганской области, а также выполняют полицейские задания на оккупированных территориях.

Логичным является поведение Кадырова, который боится потерять благосклонность Путина, потому что с точки зрения боевых достижений в Чечне ему нечего показать.

«Хочу больше кадыровцев»: зачем Путину отряды «дон-дон»

С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Для отправки на войну в Украину хотели призвать 300 000 резервистов. В то же время, глава Чеченской Республики заявил, что на своей территории мобилизацию проводить не будет. По его словам, в боевых действиях в Украине приняли участие 20 тысяч чеченцев, поэтому регион план «перевыполнил» на 254%. В то же время, о каком плане идет речь и как его утвердили, неизвестно.

Кадыров, во время Второй чеченской войны (1999-2009) перешедший вслед за отцом на сторону Кремля, получив за это абсолютную власть в регионе, неоднократно публично признавался в полной преданности российскому хозяину Путину и всячески его поддерживал.

Однако у Путина на отряды Кадырова другие планы — эксперты считают, что глава Кремля, возможно, собирается надавить на Кадырова, чтобы тот увеличил количество чеченцев в зоне боевых действий в Украине на фоне больших потерь ЧВК «Вагнер» и других российских сил: «Путин, со своей стороны, вероятно, надеется, что сможет давить на Кадырова с целью увеличения роли чеченских бойцов в боевых операциях из-за продолжающихся потерь как от группы «Вагнер», так и от обычных российских военных в ходе нынешних наступательных операций в Украине».

Ранее мы сообщали, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отправил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского.

Долгое время в Чечне местные власти проводили репрессии в отношении собственного населения. По данным местных жителей и правозащитных групп, тысячи мужчин заставляли уезжать воевать. Впоследствии роль чеченских подразделений в Украине изменилась. С конца лета они используются в качестве заградительных отрядов, резервы которых нужно пополнять.

Политическая фигура Кадырова слабнет, партия войны вместе с ней

Путин может без Кадырова, а вот Кадыров без Путина – нет.

Оппозиционер и блоггер Марк Фейгин считает, что Кадыров вместе с Пригожиным и Суровикиным входит в троицу, не имеющую поддержки в аппарате власти, и именно эти люди в чем-то очень сильно мешают. «Поэтому я допускаю, что эти люди физически кончат свою жизнь не сами, а «принудительно»… У меня создалось такое впечатление, что и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин что-то обещали Путину, но не выполнили. Наверное, они обещали: "А мы возьмем Донецкую область!". Могли обещать. Но ведь не взяли. И Бахмут не взяли. Но гадать – дело неблагодарное», – отметил оппозиционер.

Кадыров очень тонко чувствует процессы наверху, и потому ушел в тень, чтобы лишний раз не подставляться. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Он также отметил, что история с «СВО» завершилась неудачно, и теперь путинская Россия втягивается в долгосрочную войну до изнеможения. И здесь, конечно, и кадыровцы, и пригожинцы играют свою важную роль, но все равно они находятся на втором плане. Путин будет идти вперед, пока у него есть материальный ресурс и пока его приказам подчиняются офицеры. Но их согласие воевать тоже не бесконечный ресурс. Видите ли, Кадыров для Путина, по большому счету, расходный материал.

Партия войны в России неизбежно ослабевает. У Путина осталось не так много времени и вариантов развития событий.

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