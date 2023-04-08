Поражение России в войне: экс-министр обороны Румынии сравнил Путина с Гитлером

Бывший министр обороны Румынии и вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашко в интервью ТСН.ua рассказал о возможных сценариях поражения России в войне против Украины.

"Я хотел бы сравнить это с действиями против Гитлера 20 июля 1944 года. Идея мятежников заключалась в том, чтобы достичь перемирия воюющих сторон: мы устраним Гитлера, получим перемирие и договоримся о как можно лучших условиях. Но Гитлер не умер, он убил всех, кто участвовал в этом мятеже, теперь предположим, что в Москве будет кто-то новый, но они останутся русскими, и им придется справиться с последствиями военного поражения. Я лишь пытаюсь руководствоваться логикой, которая много раз демонстрировала, что не является сильнейшим инструментом", — сказал он.

Напомним, Иоанн Мирча Пашка объяснил, почему Россия не согласится на дипломатическое урегулирование войны против Украины, а Турция и Китай не убедит Владимира Путина пойти на такой шаг.

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