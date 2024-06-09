Поражение Су-57 в России: характеристики и стоимость истребителя

Главное управление разведки МО Украины утром 9 июня сообщило, что в России, на территории аэродрома "Ахтубинск", в Астраханской области впервые был поражен российский многоцелевой истребитель Су-57.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, 8 июня возле Су-57 появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание, что поражение самолета Су-57 подтвердили российские Z-блоггеры-пропагандисты.

"Аэродром "Ахтубинск" подвергся атаке БпЛА. Три штуки долетело. Осколками получил поражение Су-57. Сейчас идет определение, подлежит ли он восстановлению или нет", - пишут пропагандисты.

Спутниковые фото аэродрома "Ахтубинск"

ТСН.ua. собрал все, что известно о новейшем боевом самолете оккупационной армии РФ.

Су-57 – самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики

Российский многоцелевой истребитель Су-57 / Фото: Милитарный

Су-57 – это новый сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения. Он был разработан российской объединенной авиастроительной корпорацией (ОАО ОАК). Этот самолет является носителем ракет Х-59 и Х-69.

На начальных этапах в разработку истребителя Су-57 входила также Индия, но позже вышла из программы. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В декабре 2017 года самолет совершил полет с новыми двигателями. А уже в конце января 2018 начал полеты с вооружением.

Су-57 содержит технологии малозаметности и передовую авионику. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, а также поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО противника и мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования.

Россия не часто применяла в войне против Украины Су-57 из-за их ценности и немногочисленности.

Основные характеристики:

максимальная скорость – 2 600 км/ч;

масса пустого самолета – 18 500 кг;

размер крыла – 14 м;

длина самолета – 19,7 м;

продолжительность полета – до 5,8 часа;

экипаж – один человек.

Общая цена проекта Су-57 оценивается от 8 до 10 млрд долларов.

Сколько самолетов у Су-57 имеет Россия

Как отмечают авиаэксперты, России пока не удалось наладить массовый выпуск самолетов Су-57, так что на вооружении их немного.

"Речь идет где-то к эскадрилье самолетов – 12 единиц, из которых половина – это опытные образцы и не факт, что у них есть полная комплектация", - рассказывал NV главный редактор Defense Express Олег Катков.

По словам эксперта, российский ВПК не может нормально производить эти самолеты, в том числе и из-за влияния санкций.

Авиаэксперт Валерий Романенко озвучивал подобные оценки. По его словам, россияне выпустили около десяти самолетов Су-57.

Так, первый россияне разбили во время испытаний на заводе. Больше всего их выпустили в 2022 году – 6 самолетов. Однако в 2023 году темп производства резко упал, было выпущено всего 2 самолета.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что для россиян – это репутационный позор, сравнимый с уничтожением А-50 или Ту-95МС.

"Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не так важна техническая сторона, как репутационная. Я так не удивлюсь, если и вправду, ГУР МО Украины начнёт уничтожать танки Т-14 "Армата", которые никогда небыли в зоне БД, но которые начнут гореть в самой россии. Вот, поджаренный Су-57 прямой пример того, что ничего невозможно - нет!", - отметил эксперт.

Су-57 – самолеты "недопятого" поколения

Самолеты пятого поколения, к которым Россия относит Су-57, должны обладать рядом исключительных характеристик, среди которых:

высокоэффективные двигатели;

возможность крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;

высокие скоростные показатели (максимальная бесфорсажная скорость – не менее Мах 2);

сверхманевренность;

кардинальное уменьшение заметности самолета, в частности радиолокационной и инфракрасной, благодаря стелс-технологиям (изменению геометрии самолета и сопел двигателей; применению радиопрозрачных композиционных материалов и радиопоглощающих покрытий, а также переходу бортовых датчиков на пассивные методы получения информации и режимы повышенной скрытости).

Однако, как отмечают украинские эксперты, на практике российский Су-57 не отвечает нескольким из этих характеристик.

"Нынешний Су-57, о котором в РФ сперва заявляли, будто у него будет новая оснастка, плоское сопло – реализовать этого не смогли, летает на модернизированных двигателях от Су-27. Фактически это натянутый на глобус самолет 4+ поколения", - объяснял Олег Катков.

Такого же мнения и Валерий Романенко.

"В общем, почему он (Cу-57 — ред.) "недопятое" поколение? Потому что разрабатывался вместе с индийскими специалистами, но еще примерно в 2018-2019 году индийцы вышли из этого проекта, потому что убедились, что россияне не имеют соответствующих технологий. Во-первых, там нет новоразработанного двигателя. До сих пор на Су-57 стоят двигатели такие же, как на самолетах Су-34 и Су-35. эксперт.

Во-вторых, самолет пятого поколения должен быть глубоко интегрирован во все системы управления войсками – в частности в системы управления войсками ПВО, Воздушно-космических сил и даже Сухопутных войск.

"У россиян нет интеграции боевых систем управления в Су-57… Это нужные системы обмена информации очень высокого уровня, с очень высокой способностью к передаче больших объемов информации", - отметил Валерий Романенко.

Напомним, по данным СМИ, удар дронами по военному аэродрому "Моздок" – спецоперация ГУР. На аэродроме базируются самолеты, наносящие ракетные удары по Украине, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3, с которых запускают крылатые ракеты Х-22, и носители "Кинжалов" МиГ 31-К.

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