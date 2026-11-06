Поражение Трампа на выборах, «дизельный провал» и коррупционные связи с РФ: чего Украине следует ожидать от США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Результатов промежуточных выборов в США с большим нетерпением ждали и украинцы. Ведь итоги голосования должны были стать, в частности, оценкой действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Обвинения Киева в росте цен на топливо в США, приостановка предупреждений об обстрелах, ограничение работы «Старлинков», восхваление Путина и отмена части санкций против России — всё это возмущало не только украинцев, но и американцев. Когда же Украина выстояла под давлением, а ни один из российских танкеров с дизельным топливом в США так и не добрался, Дональд Трамп выставил себя в дураках даже перед своими сторонниками.

Об этом говорится в материале специальной корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

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Обвинения в адрес Украины, «нефтяной шантаж» и ограничения в отношении Starlink

За месяц до промежуточных выборов в Конгресс Дональд Трамп внезапно перестал сдерживать свои эмоции: он не скупился на похвалы в адрес Владимира Путина и крайне негативно отзывался о Владимире Зеленском.

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Примечательно, что эта риторика обострилась сразу после дня рождения Путина. Несмотря на опровержения Белого дома, ходят слухи, что Трамп всё-таки поздравил своего любимого диктатора с именинником. А тот якобы пожаловался ему на украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к подорожанию топлива во всём мире — особенно дизельного топлива, цена на которое очень беспокоит американских фермеров. Рост цен крайне негативно сказывается на рейтингах Республиканской партии и самого Трампа. Действительно ли был этот разговор — неизвестно. Но именно эту линию выбрал президент США, чтобы оправдаться перед своими недовольными избирателями.

Дональд Трамп, президент США: «Мне не нравится Зеленский, он разрушил страну, он не хочет заканчивать войну, он заставляет цены на нефть расти. Удары по дизельному топливу — это позор! Он не оказывает услугу всему миру».

К этим обвинениям добавились негласные указания приостановить обмен разведданными (в частности, предупреждения о российских ракетных ударах) и ограничить работу системы спутниковой связи Starlink и военного пакета Starshield.

«Идея заключалась в том, что, находясь в слабой позиции, мы не пойдем на обнародование, сразу пойдем на деэскалацию — как и в случае с соглашением по дизельному топливу, где мы должны признать, что виноваты. То есть это же предвыборный ход — что мы, чтобы не ссориться с Дональдом Трампом, должны признать, что мы виноваты в подорожании», — считают аналитики.

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Но это создало проблемы не только для Украины. Трампа не поняли его избиратели — подавляющее большинство республиканцев поддерживает Украину и терпеть не может Путина. Игнорировать это перед самими выборами — ошибка, которая привела к тому, что сейчас от Трампа дистанцируются политики-республиканцы, признающие, что цены на нефть взлетели в результате неудачной войны США в Иране. Все это не только стоило Трампу обеих палат Конгресса, но и может привести к неприятным юридическим последствиям.

Реакция Зеленского и провал «дизельного соглашения» с РФ

На Трампа обрушилась почти вся западная пресса. Ответ Зеленского на вопрос журналиста оказался настолько красноречивым, что превратился в мем:

Журналист: «Вам не кажется, что Трамп хочет сделать из вас козла отпущения?»

(Зеленский вздыхает, улыбается): «Вот мой ответ».

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К тому же оказалось, что так называемое «дизельное соглашение» с Россией — когда Москва отправляет танкеры с дизельным топливом в США — оказалось полным провалом. Обещанные Трампом миллионы тонн из России не снизили цены, ведь в США нет дефицита дизельного топлива: Америка сама его экспортирует. В России же, напротив, с этим видом топлива дела обстоят настолько плохо, что ещё летом Москва сама запретила его продажу за границу. Ни один из трёх танкеров с российским дизельным топливом так и не пришвартовался к берегам США: купить подсанкционный российский дизель и получить срок за решеткой в подарок никто из американских трейдеров не захотел.

Скандал вокруг свадьбы сына Трампа и бизнес-интересы в России

Очередная попытка заставить Украину капитулировать (а именно этого и добивался Трамп своим шантажом и призывами немедленно пойти на сделку с Путиным) произошла вскоре после очередного громкого скандала, который показал, что связи семьи Трампа с Москвой имеют гораздо более серьёзную основу, чем просто слухи.

Часть расходов на свадьбу сына президента США — Дональда Трампа-младшего — на Багамах оплатил российский криминальный бизнесмен, который почти не говорит по-английски, но, как говорят, работает под покровительством ФСБ.

Скандал за скандалом — и всё постоянно вращается вокруг Путина. Американская пресса подробно описывает грандиозные бизнес-планы членов семьи и окружения Трампа в России. «Друг Владимир» соблазняет активами «Лукойла», обещаниями подарить нефтяные месторождения и планами по совместному освоению Арктики.

Эти «кисельные берега», по-видимому, настолько увлекли президента США, что маска независимого арбитра и миротворца сползла. Даже дети его троллят: на традиционную раздачу конфет в Белом доме в Хэллоуин пришли мальчик в костюме российского военного и девочка в русском народном костюме, чтобы напомнить: американцы считают всё русское — страшным.

И хотя Республиканскую партию на дно затащила прежде всего неудачная война Трампа в Иране, граждане США также не простили ему заигрывания с кремлевским диктатором и вероятные коррупционные связи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЕНЕРАЛ ДУКА В СУДЕ: шокирующие заявления! КОЛЛАПС В КИЕВЕ и анонс от ТРАМПА | ТСН 20:00 6 ноября

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