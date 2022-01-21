"Поражение верхних дыхательных путей и сильная боль в горле": Светлана Гук назвала основные симптомы "Омикрона"

Следует обращаться к врачу, как только заболели, когда есть смысл назначить противовирусную терапию и пройти заболевание в легкой форме.

Основными симптомы "Омикрона" является поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

"Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств (в случае заражения "Омикроном" - ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику", — отметила она.

Врач добавила, что, находясь в очаге пандемии, любые проявления острого респираторного заболевания должны рассматриваться как симптомы пандемической болезни. "Если не доказано обследованием обратное", – уточнила Гук.

Врач советует обращаться к врачу как только заболели, когда есть смысл назначить противовирусную терапию и пройти заболевание в легкой форме.

"Не затягивайте до момента возможных осложнений", — отмечает она.

Напомним, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что коронавирусом все чаще болеют дети. Так, самому молодому пациенту Львовской областной инфекционной больницы всего шесть лет.

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