Пораженная молнией девушка в Житомирской области рассказала о пережитом

На теле ребенка обнаружили узоры, которые оставила молния

В селе Малый Кривотин, на Житомирщине, молния едва не убила девушку, которая сидела дома.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Когда началась гроза, родители с тремя детьми были в доме. Телефон стоял на зарядке, когда 15-летней Анне позвонила подружка, девушка потянулась за ним, как почувствовала электрический разряд.

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В доме мгновенно выбило свет, на шум прибежали родители, они вызвали "скорую". Девушка была без сознания. Сейчас состояние ее стабильное, он чувствует себя лучше. «Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала исключи телефон и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло и начало трусить, сердце начало болеть», — рассказывает пострадавшая Анна Корнейчук.

В больнице медики констатировали удар током, а на теле ребенка обнаружили узоры, которые оставила молния: на левой руке, в которой потерпевшая держала телефон, на спине и грудине. «Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку и выход на спине. Точка входа и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи», — рассказывает врач-травматолог Емильчинской ЦРБ Александр Волощук.

Новости Украины: в Житомирской области молния едва не убила девушку дома

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