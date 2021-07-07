Пораженную током от автомата с игрушками 8-летнюю девочку из Тернополя уже перевели из реанимации

Пораженную током от автомата с игрушками 8-летнюю девочку из Тернополя уже перевели из реанимации

Девочка рассказала, что потянулась за обезьянкой.

В Тернополе ребенка ударило током от уличного автомата с игрушками. Он был неисправен с разбитым стеклом.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Восьмилетняя девочка решила взять игрушку. Рукой дотронулась до металлической сетки позади автомата. От удара током девочку отбросило на землю, она потеряла сознание.

Сейчас ребенок в больнице, ее уже перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Состояние ее удовлетворительное. «Я ушла, хотела достать игрушку и дотронулась позади и меня ударило током. Я хотела получить хорошую обезьянку», — рассказывает пострадавшая Анна.

Сейчас выясняют, кому принадлежит игровой автомат и кто должен контролировать работу уличных стационарных мини-аттракционов. Уже удалось узнать, что установлен он был без разрешения горсовета.

«Это могла не она одна такая быть, и могла ли я быть рядом с ней, потому что никто не знал, что оно бьет током. Это мог быть любой, за этим нужно как-то смотреть, контролировать», — убеждена мама девочки.

Новости Украины: в Тернополе 8-летнюю девочку ударило током от уличного автомата

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