"Порно-дилер" получил две повестки и уклонился от мобилизации: все закончилось неожиданно

Мужчину осудили за распространение порно и уклонение от мобилизации / © ТСН

В Винницкой области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации и продавал порно в Интернете.

Об этом говорится в приговоре Шаргородского районного суда Винницкой области.

Уклонение от мобилизации

По данным суда, житель Винницкой области 15 и 25 января 2025 года получил повестки, однако уклонился от мобилизации и не пришел в ТЦК для отправки на службу.

Его обвинили по статье 336 УКУ.

Распространение порнографии

Кроме того, по данным следствия, мужчина взялся распространять порно. В Telegram он публиковал «пригласительные» сообщения с предложением купить порнографические ролики.

Следствие установило, что житель Винницкой области с декабря 2024 до января 2025 года продавал порно за 400-500 грн.

Версия подсудимого

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он также просил не наказывать его строго.

«Защитник обвиняемого просил суд учесть, что обвиняемый признает свою вину в совершении уголовных преступлений и искренне раскаивается. С учетом всех обстоятельств дела, просил назначить обвиняемому наказание в минимальном размере», — говорится в материалах дела.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 301, ст. 336 УК Украины.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением, размещением и распространением произведений, изображений, кино- и видеопродукции через сеть Интернет, а также с использованием информационно-телекоммуникационной системы сроком 3 года.

Суд также конфисковал мобильный телефон мужчины. Кроме того подсудимый должен оплатить 24 561 гривну 45 копеек процессуальных издержек.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

