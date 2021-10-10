Порнозвезды вернули свой заработок на OnlyFans после бойкота ресурса

OnlyFans берет деньги со зрителей за подписку на конкретные каналы.
Большая победа денег над моралью. Порнозвезды устроили настоящий бунт в Сети и заставили Интернет-платформу OnlyFans, оставить им возможность зарабатывать.
Об этом говорится в ТСН.
Платформа, которая предоставляет возможность напрямую зарабатывать на порноконтенте онлайн, попыталась было с октября запретить размещение материалов порнографического содержания.
OnlyFans в отличие от «Твиттера» и «Инстаграм», берет деньги из зрителей за подписку на конкретные каналы и этим пользовались порнозвезды. После попытки компании запретить сексконтент, порностримеры начали бойкотировать ресурс и массово перешли на другие сервисы. Поэтому OnlyFans сдался и отказался от запрета порно.
На ресурсе известны случаи, когда модели на этом сервисе зарабатывали по несколько сотен тысяч в день. Поэтому о состоянии владелец ресурса одессита Леонида Радвинського можно только догадаться.
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