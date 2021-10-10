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Порнозвезды вернули свой заработок на OnlyFans после бойкота ресурса

Порнозвезды вернули свой заработок на OnlyFans после бойкота ресурса

Unsplash

OnlyFans берет деньги со зрителей за подписку на конкретные каналы.

Большая победа денег над моралью. Порнозвезды устроили настоящий бунт в Сети и заставили Интернет-платформу OnlyFans, оставить им возможность зарабатывать.

Об этом говорится в ТСН.

Платформа, которая предоставляет возможность напрямую зарабатывать на порноконтенте онлайн, попыталась было с октября запретить размещение материалов порнографического содержания.

OnlyFans в отличие от «Твиттера» и «Инстаграм», берет деньги из зрителей за подписку на конкретные каналы и этим пользовались порнозвезды. После попытки компании запретить сексконтент, порностримеры начали бойкотировать ресурс и массово перешли на другие сервисы. Поэтому OnlyFans сдался и отказался от запрета порно.

На ресурсе известны случаи, когда модели на этом сервисе зарабатывали по несколько сотен тысяч в день. Поэтому о состоянии владелец ресурса одессита Леонида Радвинського можно только догадаться.

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