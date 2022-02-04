"Порох есть, а тестикул нет": Мосейчук прокомментировала отсутствие на ток-шоу представителей "ЕС"

"Порох есть, а тестикул нет": Мосейчук прокомментировала отсутствие на ток-шоу представителей "ЕС"

Однопартийцы Петра Порошенко всегда получают приглашения на эфиры.

Телеведущая Наталья Мосейчук считает отсутствие представителей партии "Европейская солидарность" на программах канала "1+1" свидетельством того, что однопартийцам пятого президента Украины Петра Порошенко не хватает мужества.

Об этом она заявила в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

Также читайте Порошенко приехал на допрос, но отказался давать показания

"Представителей "Европейской солидарности" мы всегда приглашаем в эфиры. Но, очевидно, порох есть, а тестикул нет. Видно, порох виноват все-таки. Поэтому - без них”, — отметила ведущая.

В то же время Наталья Мосейчук подчеркнула, что на ток-шоу всегда рады будут видеть однопартийцев Петра Порошенко.

“Это огромная дискуссионная площадка. Пожалуйста, приходите”, — пригласила она политиков из "ЕС".

Напомним, ранее телеведущая Наталья Мосейчук прокомментировала бойкот, который объявила фракция "Европейская солидарность" каналу "1+1".

Читайте также: