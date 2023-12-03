Порошенко снова не выпустили за границу: все, что известно о скандале с ГПСУ, СБУ и ОП

Петра Порошенко не пустили за границу на встречи с партнерами.

На днях пятый президент Украины Петр Порошенко не смог выехать за границу на запланированные встречи с иностранными партнерами. Порошенко за пределы Украины не выпустила пограничная служба.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с экс-президентом Украины.

Бывшего президента Петра Порошенко 1 декабря пограничники не пропустили в одном из пунктов пропуска для выезда на встречи с польскими и американскими партнерами.

По словам политика, у него были все надлежащие разрешения для пересечения государственной границы с целью командировки. В частности, их подписал глава Верховной Рады. Он заявил, что отмена документа, подписанного спикером парламента, и препятствование его выезду – это антиукраинская диверсия.

Как отметил пятый президент, в Польше и США были запланированы десятки встреч. Так, с поляками Порошенко должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе, а с американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, почти исчерпавшейся в этом году.

Порошенко не выпустили за границу

Пограничники назвали причину

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что у пограничников было подтверждение, что командировка Петра Порошенко за границу отменена.

Как ситуацию прокомментировали в Верховной Раде

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что командировка пятого президента Украины Петра Порошенко была отменена после получения определенного письма с информацией. Однако его содержание разглашать нельзя.

СБУ назвала конкретную причину запрета на выезд Порошенко

По полученным контрразведывательным данным, запланированную встречу главы партии "Европейская солидарность" народного депутата Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спецслужбы РФ планировали использовать в своих ИПСО против Украины.

В сообщении говорится, что СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. С этой целью РФ планирует использовать "рабочие встречи" украинских политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы.

В СБУ напомнили, что Виктор Орбан "системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ.

СБУ обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Петру Порошенко.

Порошенко опроверг встречу с Орбаном

В партии "Европейская солидарность" заявили, что у их лидера Петра Порошенко во время своей заграничной командировки не было планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Порошенко планировал поездки в Польшу и США, а заявление СБУ о намерениях посетить Венгрию в партии назвали ложным.

Кроме того, в партии обвинили власть в том, что они не выпустили за границу других депутатов от "ЕС", получивших приглашение на Форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе, Госдепе США. В частности, речь идет о народных депутатах Иванне Климпуш-Цинцадзе, Ирине Геращенко и Марине Ионовой.

Так, Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ответственность за ущерб, причиненный запретом выезда оппозиционным депутатам в командировку за границу, полностью на тех, кто принимает эти безумные решения.

"Это системная атака не на ЕС, а на демократию, баланс власти и верховенство права… После вчерашнего произвола с "отменой" командировки Петру Порошенко сегодня (2 декабря — ред.) в США не поехали мы с Ириной Геращенко как сопредседателем фракции и Мариной Ионовой как вице-президентом Международного демократического союза – женщины… На поездку не планировалось тратить ни копейки налогоплательщиков", — прокомментировала в Facebook Климпуш-Цинцадзе.

Венгрия отреагировала на скандал с Порошенко

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что отказ в выезде за границу для оппозиционного политика Петра Порошенко является еще одним доказательством того, что "Украина не готова к вступлению в Европейский союз".

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